Apple ve Google arasında iş birliği anlaşması

Apple ve Google bu tür aksesuarlar ile istenmeyen takipleri önlemek için bir endüstri standardı hazırladı.

Bu standart belirli kurallar içeriyor ve istenmeyen takip olayı meydana geldiğinde iOS ve Android cihazlara uyarı bildirimleri gönderiyor.

Standardın geliştirilmesinde cihaz üreticilerinden geri bildirim alınacak ve farklı sivil toplum kuruluşları da sürece dahil edilecek. IETF – İnternet Görev Gücü konsorsiyumuna belgeler gönderildi ve 3 ay içerisinde onay bekleniyor. Sonrasında Apple ve Google ilgili kuralları tamamlayarak yayınlayacak. Aynı dönemde iOS ve Android sürümlerine de güncellemeler gönderilecek. Samsung ve Tile gibi diğer üreticilerin de bu standardı desteklemesi bekleniyor.