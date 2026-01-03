Apple Vision Pro beklenen ilgiyi göremedi: Üretim ve reklam harcamaları azaltılıyor

Apple, Vision Pro başlığına yönelik üretim ve pazarlama çalışmalarını önemli ölçüde azaltma kararı aldı. Bu adım, yaklaşık 4 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip teknoloji devinin nadir görülen ürün başarısızlıklarından biri olarak değerlendiriliyor.

Pazar araştırma şirketi International Data Corporation’a (IDC) göre Apple’ın Çinli üretim ortağı Luxshare, Vision Pro’nun üretimini geçen yılın başında durdurdu. Cihazın piyasaya sürüldüğü 2024 yılında toplam 390 bin adet sevkiyat yapıldığı belirtiliyor.

Apple, Vision Pro reklam harcamalarını ciddi şekilde düşürdü

Apple, Vision Pro için dijital reklam bütçesini de ciddi biçimde kıstı. Pazar istihbarat şirketi Sensor Tower’a göre şirket, ABD ve Birleşik Krallık dahil birçok pazarda dijital reklam harcamalarını yıl başından bu yana yüzde 95’in üzerinde azalttı.

Bu gelişmeler, iPhone dışındaki yeni ürünlerle büyüme arayışında olan Apple’ın Vision Pro’dan beklediği talebi göremediğine işaret ediyor. iPhone, halen Apple’ın toplam gelirlerinin yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Apple’ın yeni cihazı satışta beklentilerin gerisinde

Apple, Vision Pro’nun satış rakamlarını resmi olarak açıklamadı. Ancak IDC, 2025’in son çeyreğinde, Noel alışveriş dönemini kapsayan süreçte Apple’ın yalnızca 45 bin adet Vision Pro sevk etmesini bekliyor. Bu rakam, Apple’ın her çeyrekte sattığı milyonlarca iPhone, iPad ve MacBook ile karşılaştırıldığında oldukça düşük kalıyor.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre cihaz, şu anda 13 ülkede doğrudan Apple tarafından satılıyor. Ancak şirket, 2025 yılı boyunca Vision Pro’nun küresel yayılımını genişletmedi.

Vision Pro’nun yüksek fiyatı ve kullanım zorlukları satışları sınırlıyor

Analistler, Vision Pro’nun sınırlı satış performansının temel nedenleri arasında yüksek fiyatı, fiziksel tasarımı ve uygulama ekosisteminin zayıflığını gösteriyor. Cihazın başlangıç fiyatı 3 bin 499 dolar seviyesinde bulunuyor.

Morgan Stanley analisti Erik Woodring, Vision Pro’nun geniş kitlelere ulaşamamasında maliyet, kullanım konforu ve VisionOS için yeterli sayıda yerel uygulama bulunmamasının etkili olduğunu belirtti.

Eleştirmenler de cihazın uzun süreli kullanımda ağır ve rahatsız edici olduğunu, batarya ömrünün ise sınırlı kaldığını dile getiriyor.

Apple, ekim ayında Vision Pro’nun M5 çipli yeni bir versiyonunu piyasaya sürdü. Güncellenen modelde daha güçlü bir işlemci, daha uzun batarya ömrü ve yeni bir baş bandı tasarımı yer aldı. Şirketin bu yıl daha düşük özelliklere sahip ve daha uygun fiyatlı bir Vision Pro modeli tanıtması bekleniyor.

Vision Pro’nun yaşadığı talep sorunu sektöre özgü bir durum değil. Counterpoint Research verilerine göre sanal gerçeklik başlıkları pazarı yıllık bazda yüzde 14 daraldı.

Pazarın yaklaşık yüzde 80’i Meta’nın Quest başlıklarından oluşuyor. Daha düşük fiyatlı olan bu cihazlar teknik açıdan daha sınırlı özellikler sunuyor. Meta’nın da son bir yılda sanal gerçeklik ürünlerine yönelik dijital reklam harcamalarını ciddi biçimde azalttığı belirtiliyor.

Yeterli kullanıcı olmadan geliştirici çekilemiyor

Sektör analistlerine göre Apple’ın karşılaştığı temel sorunlardan biri, yeterli kullanıcı olmadan geliştiricileri platforma çekememesi. Apple, Vision Pro için yaklaşık 3 bin özel uygulama bulunduğunu açıklasa da bu sayı, 2008’de App Store’un açılmasının ardından iPhone için geliştirilen on binlerce uygulamayla kıyaslandığında oldukça düşük.

Pazar araştırma şirketi Appfigures, bu uygulamaların bir bölümünün belirli sektörlere yönelik olduğunu belirtiyor. Vision Pro’nun, pilot eğitimi ve cerrahi uygulamalar gibi sınırlı alanlarda kurumsal pazarda kullanım bulduğu ifade ediliyor.