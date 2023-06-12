Apple, Vision Pro'nun daha ucuz modelini çıkaracak

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın kısa süre önce tanıttığı Vision Pro'nun geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı. Gazeteciye göre Cupertinolu şirket 2025'in sonuna kadar karma gerçeklik gözlüğünün daha uygun fiyatlı bir versiyonunu çıkarmayı planlıyor.

Şirketin, iki yıl içinde çıkaracağı modelde fiyatı düşürmek için bazı özellikleri kısacağı tahmin ediliyor.

Gurman, daha uygun fiyatlı versiyonun Apple Vision veya belki de Apple Vision One olarak adlandırılabileceğine inanıyor. Maliyeti azaltmak için gözlük daha zayıf bir işlemciyle donatılabilir. Ayrıca cihazda 4K mikro-OLED ekranlar yerine daha düşük çözünürlüklü bir çözüm görülebilir.

Şirket 3D kamera ve uzamsal ses teknolojilerinden de taviz verilebilir. Tüm bunlara daha basit bir kafa bandı ve sensör sayısının azaltılması da eklenince Apple'ın fiyatı birkaç yüz dolar düşürmeyi başarabileceği belirtiliyor.