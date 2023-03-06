Apple, Xiaomi'nin yerine geçti
Apple, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Asya'da Xiaomi'yi geride bıraktı ve listede ikinci sırada yer aldı.
GlobalStats, Asya pazarında en çok kullanılan telefon markalarını açıkladı.
Listede geçen sene birinci sırada Samsung yer alırken onu Xiaomi takip etmişti. Bu sene ise sıralama değişti, Xiaomi gerileme yaşadı.
Amerika Birleşik Devletleri merkezli Apple, Xiaomi'yi geride bırakarak, pazar payı en yüksek ikinci telefon markası oldu.
Apple'ın pazar payı yüzde 17.15 olurken, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin pazar payı ise yüzde 16,19'da kaldı.
Samsung ise Asya pazarında rakipleriyle arasını açtı. Şirket, yüzde 22,25'lik payla liderlik koltuğunda yer aldı.