Apple, yapay zeka destekli yeni Siri’yi tanıttı

Deniz Güldağ

Dün yapılan tanıtımda Apple, Siri’nin artık daha gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle donatıldığını duyurdu. Yapılan sunumda şirket yöneticileri, yeni Siri’nin kullanıcı verilerinden faydalanarak daha karmaşık soruları yanıtlayabileceğini ve çok adımlı görevleri yerine getirebileceğini gösteren çeşitli demolar gerçekleştirdi.

Tanıtımlar sırasında Siri’nin konser bileti satın aldığı, etkinlik planları oluşturduğu ve fotoğraflardaki nesneleri tanımlayarak onlarla ilgili işlemler gerçekleştirdiği görüldü. Apple, bu özelliklerin dijital asistanı yalnızca bir sesli komut aracı olmaktan çıkarıp daha kapsamlı bir kişisel asistana dönüştüreceğini belirtti.

Yeni Siri yalnızca yetenekleriyle değil, görünümü ve sesiyle de değişiyor;

Kullanıcılar ekranın üst kısmında belirecek yeni Siri baloncuğu aracılığıyla asistana erişebilecek. Ayrıca Siri’nin konuşma tarzı ve konuşma hızı kişiselleştirilebilecek. Apple, Siri deneyiminin tüm cihazlar arasında senkronize çalışacağını ve kullanıcı etkileşimlerinin yeni bir uygulama üzerinden kayıt altına alınacağını açıkladı. Sunumda Siri ile hem yazılı hem de sesli iletişim

kurulabildiği gösterildi.

Bununla birlikte, yeni özelliklerin kullanımı bazı kısıtlamalara tabi olacak. Apple Yazılım Mühendisliği Başkanı Craig Federighi, görüntü oluşturma gibi daha güçlü sunucu tabanlı yapay zeka modellerini kullanan özelliklerin günlük kullanım limitlerine sahip olacağını söyledi. Daha yüksek kullanım kapasitesi isteyen kullanıcılar ise iCloud+ aboneliği aracılığıyla ek erişim satın alabilecek.

Yeni Siri’nin kullanıma sunulması coğrafi ve teknik sınırlamalar nedeniyle aşamalı olacak. Yapay zeka özellikleri ilk etapta Avrupa Birliği’nde iPhone ve iPad kullanıcılarına sunulmayacak. Çin’de ise Apple’ın düzenleyici kurumların gerekliliklerini yerine getirme çabaları sürdüğü için yeni özellikler geçici olarak kullanılamayacak. Ayrıca gelişmiş yapay zeka işlevlerinin bir kısmı yalnızca en yeni ve güçlü işlemcilere sahip iPhone, iPad ve Mac modellerinde çalışacak.

Beklentilerin aksine Apple etkinlikte çığır açıcı yeni özellikler tanıtmadı.

Yatırımcıların büyük ilgiyle beklediği duyuruların ardından Apple hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.