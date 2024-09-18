Apple'a 62 milyon Euro'luk toplu dava!

Apple'ın müzik akışı hizmetleri için uygulama içi ödeme sistemini kullanan tüketicilerin, şişirilmiş fiyatlar ödedikleri her ay için yaklaşık 3 Euro almaya hak kazanabileceği düşünülüyor.

Pan-Avrupalı tüketici grubu Euroconsumers Çarşamba günü Belçika, İtalya, İspanya ve Portekiz'de teknoloji devi Apple'a karşı, uygulama mağazası üzerinden Apple dışı müzik akışı hizmetlerine haksız ücret uyguladığı gerekçesi ile toplu bir toplu dava başlatıyor.

Bu yılın başlarında Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen bir soruşturmaya göre şirket, uygulama geliştiricilerine uygulama dışında daha ucuz müzik abonelik hizmetlerini kullanmalarını engelleyen kısıtlamalar uyguladı.

Apple yüzünden kullanıcılar Spotify'a 3 Euro daha fazla ödedi

2013 yılından bu yana iPhone ve iPad kullanıcıları, App Store üzerinden Spotify, YouTube Music ve SoundCloud da dahil olmak üzere Apple dışı müzik akışı abonelikleri için yüzde 30'a varan oranlarda ekstra ödeme yapmak zorunda kaldı. Örneğin Spotify, Apple'ın komisyon ücretlerini karşılamak için iOS kullanıcıları için aylık abonelik fiyatını 9.99 Euro'dan (377,62 Türk Lirası) 12.99 Euro'ya (492.54 TL) yükseltti.

Euroconsumers'ın toplu davası, sadece dört ülkede 500.000'den fazla mağdur için yaklaşık 62 milyon Euro'yu geri almayı hedefliyor.

Kuruluş, Apple'ın müzik akışı hizmetleri için uygulama içi ödeme sistemini kullanan tüketicilerin, şişirilmiş fiyatlar ödedikleri her ay için yaklaşık 3 euro almaya hak kazanabileceklerini söyledi.

Euronew'in haberine göre, Euroconsumers Politika ve Uygulama Başkanı Els Bruggeman, "Avrupa Komisyonu Apple'ı bu davranışından dolayı kınadığına ve para cezasına çarptırdığına göre, Apple'ın tüketiciler için işleri düzeltme zamanı gelmiştir. Bu toplu dava, gücü insanlara geri vermek, Apple'ın neden olduğu zarardan sorumlu tutulmasını sağlamak ve adil bir dijital pazar için ayağa kalkmakla ilgili" ifadelerini kullandı.

Komisyon Mart ayında Apple'ın rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle 1.8 milyar Euro ceza kesmişti. Büyük teknoloji şirketine haksız koşulları ortadan kaldırması ve gelecekte bundan kaçınması emredildi.

AB yürütme organı, İsveçli müzik yayın şirketi Spotify'ın 2019'da resmi bir şikayette bulunmasının ardından şirketi incelemeye başladı.

Apple cezaya cevaben yaptığı açıklamada, "piyasaların gelişmesine" yardımcı olduğunu iddia ederek temyize gideceğini söyledi.

Euronews yanıt için Apple ile temasa geçti ancak henüz dönüş olmadı.