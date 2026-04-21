Apple’da kritik değişim: Yeni CEO’yu bekleyen 7 zor görev

Teknolojinin devlerinden Apple’da kritik bir görev değişimi yaşanıyor. Şirket, efsanevi lideri Steve Jobs’un ardından uzun süredir CEO olarak görev yapan Tim Cook’un bu yılın ilerleyen dönemlerinde görevinden ayrılarak yönetim kurulu başkanı pozisyonuna geçeceğini açıkladı.

Piyasaların da beklediği üzere, Cook’un yerine şirkette Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olan John Ternus geçecek. Ternus’un 1 Eylül itibarıyla görevini devralması bekleniyor.

“Mantıklı olsa da bazı soru işaretleri yaratıyor”

Wedbush Teknoloji Analisti Dan Ives’ın yayımladığı notta, “Yatırımcılar için bu gelişme karışık görünüyor. Ani bir şekilde Cook, yönetim kurulu başkanlığına geçti. Üst yönetimde değişim isteği açıkça görülüyor. Doldurulması zor bir görev ve Cook’un bu zamanlamada CEO’luğu bırakması mantıklı olsa da bazı soru işaretleri yaratıyor” ifadelerini kullandı ve şöyle ekledi:

“Apple, yapay zekâ stratejisinde büyük bir dönüşüm sürecinde ve uzun süredir CEO olan Cook’un bu dönemde ayrılması sürpriz oluyor. Şirket üzerinde başarılı bir yapay zekâ stratejisi geliştirme yönünde artan bir baskı vardı ve Cook’un, WWDC öncesinde gerekli hazırlıkların tamamlandığını düşünerek görevi devrettiği anlaşılıyor. Cook, kalıcı bir miras bırakıyor. Ancak özellikle yapay zekâ tarafında hızlı sonuç üretmesi için Ternus üzerinde ciddi bir baskı olacak.”

Kritik zorluklar

Apple hisseleri bugün piyasa öncesi işlemlerde %1 geriledi. İlk zamanlarda elde edilecek başarılar, Ternus’un piyasadaki güvenilirliğini artırabilir ve doğru isim olup olmadığına yönelik şüpheleri azaltabilir. Ancak CEO olarak Ternus’un önündeki başlıkların en başın da gelen 7 önemli konu şöyle sıralanıyor:

1. Apple’ın yapay zekâ alanında güçlü bir oyuncu olmasını sağlamak

Ternus bu konuda Cook’tan bir başlangıç devralacak, ancak bunu geliştirmesi ve yeni iş birliklerine açık olması gerekecek. Apple ile Google, kısa süre önce Gemini yapay zekâ modelinin özelleştirilmiş bir versiyonunun Siri ve Apple Intelligence altyapısına entegre edilmesini kapsayan çok yıllı bir anlaşma yaptı. Bu iş birliğinin yıllık yaklaşık 1 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

2. iPhone sonrası döneme hazırlanmak

OpenAI, Mayıs 2025’te Jony Ive’ın yapay zekâ donanım girişimi io Products’ı yaklaşık 6,5 milyar dolara satın alarak cihazlar bölümünü kurdu. OpenAI’nin bu yıl iPhone’a rakip olabilecek ilk donanımını tanıtması bekleniyor. Ternus’un, donanım konusundaki deneyimiyle iPhone sonrası dönemin nasıl şekilleneceğini kurgulaması gerekecek.

3. Yapay zekâ çağında iş gücünü yeniden yapılandırmak

Oracle, Amazon ve Meta gibi büyük teknoloji şirketleri, yapay zekâ dönüşümü kapsamında ciddi işten çıkarmalara gidiyor. Yeni CEO olarak Ternus’un da Apple’ın iş gücünü yeniden yapılandırması ve kaynakları büyüme yatırımlarına yönlendirmesi gündeme gelebilir. Apple’ın ABD’de yaklaşık 80 bin, küresel ölçekte ise 160 binden fazla çalışanı bulunuyor.

4. İçerik stratejisinde yön belirlemek

Apple, 2019’dan bu yana Apple TV+ için 25 ila 30 milyar dolar arasında içerik yatırımı yaptı. Ancak sınırlı sayıda başarılı yapım elde edildi. Ternus’un, Netflix ve Amazon ile rekabet etmek için içerik yatırımlarını artırıp artırmayacağına karar vermesi gerekecek.

5. Yönetim ekibini yenilemek

Yeni bir CEO için yönetim kadrosunu gözden geçirmek ve yeniden şekillendirmek standart bir uygulama olarak görülüyor.

6. Donald Trump ile ilişkileri sürdürmek

Donald Trump ile ilişkiler, Tim Cook döneminde dikkatle yönetildi. Ternus’un da bu ilişkiyi sürdürmesi ve geliştirmesi önemli görülüyor.

7. Berkshire Hathaway CEO’su Greg Abel ile ilişki kurmak

Berkshire Hathaway, yaklaşık 228 milyon Apple hissesiyle şirketin en büyük yatırımcısı konumunda bulunuyor. Warren Buffett’ın ardından CEO olan Greg Abel ile güçlü bir ilişki kurulması, özellikle zorlu dönemlerde önem taşıyabilir.