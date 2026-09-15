Apple'dan 16 yeni ürün hamlesi: Takvim belli oldu

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Apple, iPhone Duo, iPhone 18 Pro, AirPods 5 ve yeni akıllı saatlerin ardından 2026'nın kalanında ve 2027'nin ilk yarısında 16 yeni ürün çıkarmaya hazırlanıyor.

Yeni Üst Yönetici John Ternus liderliğindeki yol haritası, şirket içinde Apple tarihinin en iddialı planı olarak nitelendiriliyor.

Ürünlerde, bağlamı daha iyi anlayabilen ve kullanıcı bilgilerine erişebilen yeni Siri AI öne çıkacak. Ancak lansmanların ertelenebileceği veya iptal edilebileceği belirtiliyor.

2026 bitmeden yedi yeni ürün

Yeni HomePod mini, mevcut tasarımını büyük ölçüde koruyacak ancak Siri AI'ı çalıştıracak yeni bir çip kullanacak. Apple TV de daha hızlı gezinme ve yenilenen yapay zekâ asistanı için yeni işlemciyle güncellenecek.

Apple, hoparlör tabanıyla kullanılabilen veya duvara monte edilebilen kare biçimli akıllı ev ekranını ekim ayında tanıtmayı hedefliyor. Yeni işletim sistemine sahip cihaz; görüntülü görüşme ve gösterilen içeriği kişiselleştiren yüz tanıma özelliklerini içerecek. Daha önce birçok kez ertelenen ürünün takvimi değişebilir.

M5 Pro ve M5 Max işlemcili üst düzey MacBook Pro modelleri, Mac serisinde ilk kez dokunmatik ekran ve OLED panel kullanacak. Bu değişiklik, 2021'deki M1 Pro ve M1 Max tasarımlarından bu yana serinin en büyük yeniliği olacak.

Mevcut 14 inç giriş seviyesi MacBook Pro, bu ay Mac mini ile kullanıma sunulacak M6 işlemcisine geçecek. iMac yeni renkler ve M6 çipiyle yenilenecek. iPad mini ise tarihinde ilk kez OLED ekrana kavuşacak.

Yeni HomePod mini ile Apple TV, pazartesi günü yayımlanan iOS 27.0 ile test ediliyor. Mac modelleri ekim sonunda çıkması planlanan macOS 27.1, iPad mini ise iPadOS 27.1 üzerinde deneniyor.

2027'nin ilk yarısında iPhone ve iPad hamlesi

MacBook Air'in 13 ve 15 inçlik mevcut tasarımı korunacak, işlemci M6'ya yükseltilecek. MacBook Neo ise daha fazla bellek ve yüksek işlem hızını destekleyen A19 Pro çipini kullanacak.

Öğrenciler ve çocuklara yönelik giriş seviyesi iPad, Apple Intelligence ile Siri AI'ı destekleyen daha hızlı işlemciye kavuşacak. iPad Pro yeni çipin yanı sıra performansın korunmasına yardımcı olan buhar odalı soğutma sistemiyle test ediliyor. iPad Air de ilk kez OLED ekran ve yeni işlemci kullanacak.

Standart iPhone 18'in en önemli yeniliği A20 çipi ve sonbahardan ilkbahara alınan satış takvimi olacak. Daha uygun fiyatlı iPhone 18e'de de çip ve çıkış zamanı değişecek.

iPhone Air 2, pil ömrünü artırmayı amaçlayan 2 nanometrelik A20 Pro işlemci ve ultra geniş açılı ikinci kamerayla gelecek. Apple ayrıca yeni Pencil Pro ile Apple Pencil USB-C modellerini hazırlıyor. Katlanabilir iPhone Duo da bu kalemleri destekleyecek.

2027'nin ikinci yarısında akıllı gözlük planı

Apple'ın 2027'nin ikinci yarısındaki planları arasında M7 işlemcili MacBook modelleri, akıllı gözlük, kameralı AirPods, ev güvenlik sistemi, yeniden tasarlanan Apple Watch, 20'nci yıl iPhone serisi ve ikinci nesil iPhone Duo bulunuyor.