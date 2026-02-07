Apple’dan CarPlay’de yapay zeka dönemi

Apple’ın, araç içi bilgi-eğlence sistemi CarPlay’de üçüncü taraf yapay zeka uygulamalarına sesli kontrol desteği sunmaya hazırlandığı bildirildi. Konuya yakın kaynaklara göre şirket, önümüzdeki aylarda CarPlay içinde bu uygulamaları desteklemeyi planlıyor.

Bu adım, Apple’ın şimdiye kadar CarPlay’de yalnızca kendi sesli asistanı Siri’ye izin vermesi nedeniyle stratejik bir değişim anlamına geliyor. Yeni düzenleme hayata geçerse OpenAI, Anthropic ve Alphabet’e bağlı Google gibi şirketler, sesli kontrol özelliğine sahip CarPlay uyumlu uygulamalar sunabilecek.

Böylece sürücüler, direksiyondan ellerini çekmeden örneğin ChatGPT’ye restoran önerisi sorabilecek. Apple ise konuya ilişkin yorum yapmadı.

Bazı sınırlamalar devam edecek

Nefes'ten Adil Can Sivrikaya'ın haberine göre, yeni sistemle birlikte bazı sınırlamalar da devam edecek. Siri’yi çağıran fiziksel düğme ya da “uyandırma” komutu değiştirilemeyecek. Üçüncü taraf sesli asistanları kullanmak isteyenlerin ilgili uygulamayı açması gerekecek.

Geliştiriciler, uygulama açıldığında sesli modun otomatik olarak devreye girmesini sağlayabilecek. Bu da kullanım kolaylığını artıracak.

CarPlay’de Siri genellikle müzik kontrolü, mesaj gönderme ve navigasyon için kullanılıyor. Ancak birçok kullanıcı daha kapsamlı sorular ve talepler için ChatGPT ve Gemini gibi yapay zekâ uygulamalarına yöneliyor.

Siri’ye web arama ve bilgi özetleme yeteneği geliyor

Apple, Siri’yi de güçlendirmeyi planlıyor. Şirketin bu yıl “World Knowledge Answers” adı verilen yeni bir özellik sunması bekleniyor. Bu özellikle birlikte Siri’ye web arama yetenekleri ve çevrim içi bilgileri özetleme özelliği eklenecek.

Apple, CarPlay için son büyük güncellemeyi eylül ayında yayımlanan iOS 26 ile yapmıştı. Bu sürüm, widget’lar ve “Liquid Glass” adlı yeni arayüz tasarımını getirmişti.

Şirket ayrıca, koltuk ayarı ve klima kontrolü gibi işlevlerin doğrudan Apple yazılımı üzerinden yönetilebildiği üst segment CarPlay Ultra sürümünü de piyasaya sundu. Ancak bu sistem, her otomobil üreticisine özel uyarlama gerektirdiği için sınırlı sayıda modelde yer alıyor. CarPlay Ultra hâlihazırda Aston Martin araçlarda sunuluyor ve bu yıl içinde en az bir Kia veya Hyundai modelinde yer alması planlanıyor.

Standart CarPlay ise geniş kullanıcı kitlesi tarafından tercih edilen bir özellik olmaya devam ediyor. Bugüne kadar CarPlay’e mesafeli duran Tesla da sistemi desteklemek için çalışma yürütüyor.