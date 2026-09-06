Apple’dan dev zam kapıda: Yeni iPhone modelleri cep yakacak

Apple’ın önümüzdeki günlerde ve önümüzdeki hafta tanıtması beklenen yeni iPhone 18 modellerinin, geçen yılki sürümlere kıyasla en az 100 dolar daha yüksek fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor. Analistler, bazı eski modellerde de fiyat artışlarının yaşanabileceğini belirtirken, iPhone 18 Pro ve Pro Max sürümlerindeki artışın IDC Araştırma Direktörü Nabila Popal'a göre 200 doları bulabileceği tahmin ediliyor. Apple bu yıl daha ucuz modellere odaklanmak yerine, 2.000 dolar veya üzerinde fiyatlandırılması beklenen katlanabilir iPhone gibi üst segment ürünleri öne çıkarabilir. Şirket, konu hakkındaki yorum taleplerine yanıt vermedi.

Bellek çipi maliyetleri bir yılda dört katına çıktı

Fiyat artışlarının arkasındaki temel neden olarak yapay zekâ yatırımları gösteriliyor. Yapay zekâ altyapısı için kurulan veri merkezleri, akıllı telefonlarda kullanılan bellek çiplerine olan talebi aşırı derecede artırdı ve bu çiplerin maliyeti son bir yılda dört katına çıktı. Çip tedarikinde yaşanan bu daralma yalnızca telefonları değil; dizüstü bilgisayarlar, oyun konsolları, dijital asistan hoparlörleri, yayın cihazları, akıllı kapı zilleri ve e-okuyucular gibi birçok teknolojik ürünün fiyatının artmasına yol açtı. Nitekim Apple, haziran ayında bazı Mac, iPad ve HomePod modellerinin fiyatlarını 500 dolara kadar yükseltmişti.

799 dolarlık temel model bu yıl gelmeyebilir

Apple’ın bu yıl 799 dolar başlangıç fiyatına sahip olan temel iPhone modelini tanıtmama ihtimali bulunuyor. Şirketin bu modeli önümüzdeki yılın başlarına ertelemesi durumunda, fiyatının 100 dolar zamlanarak çıkması bekleniyor. Bu senaryoda, tatil döneminde yeni bir telefon satın almak isteyen tüketiciler, yalnızca daha pahalı olan üç iPhone 18 modeli arasından seçim yapmak durumunda kalacak.

Operatörler kampanya desteğini artırmayacak

Fiyat artışları karşısında GSM operatörleri de geri adım atıyor. AT&T, T-Mobile ve Verizon yöneticileri, yükselen maliyetleri dengelemek adına kampanya indirimlerini artırmayacaklarını yatırımcılarına bildirdi. Yaklaşık 1.300 dolar fiyata sahip olması beklenen bir iPhone 18 Pro modeli, üç yıla yayılan taksitli ödeme planlarında aylık ortalama 36 dolarlık bir külfet getiriyor. AT&T Üst Yöneticisi John Stankey, yükselen fiyatların talebi düşüreceğini ve tüketicilerin daha az telefon almaya başlayacağını vurguladı.