Apple’dan ev teknolojisinde büyük hamle! Yeni ürünler geliyor

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Akıllı evler için yeni kontrol merkezi

Apple'ın lansmanda tanıtması beklenen en dikkat çekici ürün, duvara veya tezgaha monte edilebilen iPad benzeri akıllı ev ekranı olacak.

Cihazın, kapsamlı şekilde yenilenen yapay zeka destekli Siri'nin ev ortamındaki ana kontrol merkezi olarak görev yapması planlanıyor. Böylece kullanıcıların evdeki çeşitli cihazları ve kişisel içerikleri tek bir ekran üzerinden yönetebilmesi hedefleniyor.

Yüz ve ses tanımayla kişiselleştirilmiş deneyim

Yeni akıllı ev ekranında yerleşik kamera ve mikrofonların bulunması bekleniyor. Bu donanımlar sayesinde cihazın odaya yaklaşan kişileri yüz ve ses tanıma teknolojileriyle ayırt edebileceği belirtiliyor.

Sistemin, iPhone'lardaki Face ID seviyesinde bir güvenlik sunmasa da ek bir doğrulama gerektirmeden kullanıcıya özel verileri koruyabilmesi amaçlanıyor.

Kullanıcı ekrana yaklaştığında kişiye özel takvim etkinlikleri, mesajlar ve tercihler görüntülenebilecek. Evde tanınmayan bir kişi bulunduğunda ise hassas içeriklerin gizlenmesi planlanıyor.

Hanedeki farklı kullanıcıların kişisel verilere erişimi için gerektiğinde başka bir cihaz üzerinden ek kimlik doğrulaması da yapılabilecek.

HomePod Mini ilk kez yenileniyor

Apple'ın etkinlikte yenilenen HomePod Mini modelini de tanıtması bekleniyor.

2020'de piyasaya çıkan HomePod Mini, ilk kez kapsamlı bir güncellemeye kavuşacak. Yeni modelin, yeni işlemcisi sayesinde yapay zeka destekli Siri özelliklerini desteklemesi ve pembe ile yeşil gibi yeni renk seçenekleriyle sunulması bekleniyor.

Apple TV'de yapay zeka hamlesi

Lansmanda yeni nesil Apple TV'nin de yer alması bekleniyor. Mevcut tasarımın korunacağı belirtilen cihazın, daha gelişmiş yapay zeka modelleri ve yeni bir işlemciyle donatılacağı ifade ediliyor.

Siri hazırlıkları lansmanı geciktirdi

Apple'ın söz konusu cihazları daha önce piyasaya sürmeyi planladığı ancak kapsamlı şekilde yenilenen yapay zeka destekli Siri entegrasyonunu tamamlamak amacıyla lansmanı ertelediği belirtiliyor.

Şirket böylece yeni donanımları, yapay zeka destekli Siri'nin merkezinde yer aldığı daha geniş bir akıllı ev ekosisteminin parçası haline getirmeyi hedefliyor.