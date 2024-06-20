Apple'dan kritik karar: Vision Pro 2 üretimi rafa kaldırıldı

Apple'ın Vision ürün serisini bir Pro ve daha düşük maliyetli bir standart model olmak üzere iki farklı modele ayırmayı planladığına inanılıyordu. Ancak şirket Pro modeli şimdilik askıya almış durumda. Apple'ın geçtiğimiz yıl boyunca bir sonraki Vision Pro başlığa öncelik vermediği ve projeye kademeli olarak daha az çalışan atadığı belirtiliyor.

Apple ucuz modele yoğunlaştı

Apple ilk olarak birinci nesil modelin bileşenlerinin maliyetini düşürmeye ve bir sonraki model için yükseltilmiş bir ekran oluşturmaya odaklandı. Şimdi ise şirket, tedarikçilerinden en az birine Vision Pro kulaklığının yeni nesli üzerindeki çalışmalarını askıya aldığını söyledi. Şirket halen daha az özelliğe sahip daha uygun fiyatlı bir "Vision" ürünü üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Şirketin 2022 yılından bugüne "N109" kod adıyla daha ucuz bir Vision cihazı üzerinde çalışmaya başladığı iddia ediliyor. Amaç, bu modeli 1600 dolara kadar satılan üst düzey bir iPhone ile yaklaşık aynı fiyata satmak. Apple cihaz üzerinde çalışmaya başladığında, cihazı 2024'ün sonunda piyasaya sürmeyi amaçlıyordu, ancak bu yılın başlarında hala kesin bir prototipe sahip değildi.

Satışa çıkmasına uzun zaman var

Şirketin, çok fazla özellikten ödün vermeden modelin maliyetlerini düşürmenin yollarını bulmakta zorlandığı söyleniyor, bu da muhtemelen 2025'in sonu olan revize edilmiş çıkış tarihinin ötesine geçeceği anlamına geliyor.

Daha hafif olacak

Görünüşe göre Apple, Vision Pro'nun cihazdaki en pahalı bileşenler arasında yer alan üst düzey ekran bileşenlerini düşük maliyetli modelde de korumak istiyor. Apple ayrıca daha ucuz başlığını Vision Pro'dan en az üçte bir oranında daha hafif yapmak istiyor.

Vision Pro için önemli bileşenler üreten bir tedarikçi Mayıs ayında Vision Pro üretimini yüzde 50 oranında azalttı. Bu tedarikçiden gelen bilgiler, Apple'ın bu yıl 500 bin Vision Pro ünitesinden fazlasını üretmediğini ve Ağustos ayına kadar bundan önemli ölçüde daha fazlasını üretmeyi planlamadığını gösteriyor.

The Information, Apple'ın gelecekte bir noktada ikinci nesil Vision Pro başlık üzerinde çalışmaya devam etmesinin hala mümkün olduğunu söylüyor.