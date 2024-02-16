Apple'dan Microsoft’a rakip olacak yapay zeka aracı
Yapay zeka yarışına dahil olmak isteyen Apple, Microsoft’a rakip olacak bir yazılım aracının üzerinde çalışıyor.
Teknoloji şirketi Apple, yazılım geliştiricilere yönelik geliştirdiği yapay zeka destekli araçla Microsoft’a rakip olmaya hazırlanıyor.
Konuya yakın kaynakların Bloomberg'e verdiği bilgilere göre, uygulama geliştiricilerin kullanımına sunulacak olan ve yapay zeka desteği içeren araçla yazılımcılar daha hızlı kod üretebilecekler.
2024 yılı içerisinde üçüncü parti yazılımcılara sunulması beklenen teknolojinin Microsoft’un GitHub Copilot platformuna doğrudan rakip olması bekleniyor.
Söz konusu gelişme sonrası perşembe günü yüzde 1,5’e kadar düşen Apple hisseleri hafif artıya dönerek günü kapadı. Microsoft ise yüzde 1’in üzerinde kayıp yaşadı.