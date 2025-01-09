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Apple'dan 'Siri' savunması: Veriler hiçbir zaman satılmadı

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, sesli asistan teknolojisi "Siri"nin, kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmesinin ardından "Siri" verilerinin hiç bir zaman satılmadığını açıkladı.

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Apple'dan 'Siri' savunması: Veriler hiçbir zaman satılmadı
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Apple'dan yapılan açıklamada, şirketin kullanıcı verilerini korumaya yönelik kararlılığı vurgulandı.

Açıklamada, "Apple, Siri verilerini hiçbir zaman pazarlama profilleri oluşturmak için kullanmadı, reklam için kullanıma sunmadı ve hiçbir amaçla kimseye satmadı." ifadesi kullanıldı.

"Siri"yi daha da gizli hale getirmek için sürekli olarak teknolojiler geliştirildiği belirtilen açıklamada, şirketin bunu yapmaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, kullanıcı gizliliğini korumak için "Siri"nin mümkün olduğunca çok işlemi doğrudan kullanıcının cihazında yapmak üzere tasarlandığı, bilgilerin Apple sunucularına aktarılmadığı vurgulandı.

Apple'ın "Siri"ye ilişkin açıklaması, şirketin sesli asistan teknolojisinin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmesinin ardından geldi.

Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi Yargıcı Jeffrey White tarafından onaylanması gereken ön anlaşma, geçen hafta Oakland'daki federal mahkemeye sunulmuştu.

Söz konusu dava, "Siri"nin istem dışı etkinleştirilebildiği ve kullanıcıların rızaları dışında kaydedilen konuşmaların üçüncü taraflarla paylaşıldığı iddiasıyla açılmış, Apple suçlamaları reddetmişti.

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