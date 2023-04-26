Apple’dan yapay zeka destekli sağlık koçu

Yeni raporlara göre Apple, egzersiz, uyku ve yeme alışkanlıklarınızı iyileştirmenize yardımcı olabilecek, yapay zeka destekli bir sağlık koçu üzerinde çalışıyor.

Bloomberg'in haberine göre, kod adı "Quartz" olan bu hizmet, yapay zekayı ve Apple Watch'tan alınan verileri kullanarak önerilerde bulunacak ve belirli kullanıcılara özel koçluk programları oluşturacak.

Ancak Quartz bu yıl duyurulmayacak ve bunun yerine önümüzdeki yıl çıkması planlanıyor.

Öte yandan Apple AI sağlık koçu hizmeti ise ücretsiz olmayacak. Apple’ın aylık bir ücret talep etmeyi planladığı belirtiliyor.

Bununla birlikte Apple, sağlık alanına daha fazla eğilecek. Aktarılanlara göre iPadOS 17 ile beraber “Sağlık” uygulaması ilk defa iPad’lere getirilecek.