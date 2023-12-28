Apple'ın bu yıl en çok beklenen ürünü Vision Pro şubat ayında satışa çıkabilir

ABD'li teknoloji devi Apple, Haziran ayında tanıttığı çığır açıcı bir gelişme olarak görülen karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun üretimini hızlandırdı. ABD basınında yer alan haberlere göre Çin'deki tesislerde hızlı bir şekilde devam eden gözlüğün hedeflenen üretiminin Ocak ayı sonunda tamamlanması bekleniyor. Karma gerçeklik gözlüğünün perakende satışının ise 2024 Şubat'ta başlaması planlanıyor.

İlk yıl 500 bin satış yapılacağı tahmin ediliyor

Ürünün piyasaya kesin sürüm tarihi Apple tarafından henüz resmi olarak açıklanmazken, gözlüğün önce ABD’de daha sonra Avrupa’da 3 bin 499 dolara (yaklaşık 103 bin lira) piyasaya sunulması bekleniyor. Apple'ın 2024'te yaklaşık 500 bin ürünün sevkiyatını yapması öngörülüyor.

"2024'ün en önemli ürünü"

Günlük hayatın yerini almaya başlayan artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik deneyimini bir araya getiren karma gerçeklik gözlüğüyle kullanıcılar, film izleyebilecek ve uygulamaları kullanabilecek.

Geniş özelliklere sahip gözlük kullanıcılara gerçek hayattaki görüntülere yapay zeka ile oluşturulmuş sanal görüntüleri ekleyebileceği bir deneyim sunuyor. Karma gerçeklik gözlüğü Apple için 2024 yılının "en önemli ürünü" olarak nitelendiriliyor.