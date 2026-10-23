Apple'ın en pahalı telefonu tartışma yarattı! Ünlü YouTuber'dan uyarı: 'Bu fiyatlara sakın almayın'

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Apple’ın katlanabilir telefon pazarına yönelik yeni modeli iPhone Duo, satışa sunulmaya hazırlanırken teknoloji dünyasının yakından takip ettiği Marques Brownlee’nin değerlendirmesi dikkat çekti.

ABD'de 2 bin dolardan başlayan fiyatıyla Apple’ın en pahalı akıllı telefonu olarak öne çıkan cihaz, tasarımı ve bazı teknik özellikleriyle beğeni toplasa da genel kullanıcı deneyimi açısından soru işaretleri yarattı.

MKBHD adıyla bilinen Brownlee, cihazın sunduğu yeniliklerin önemli olduğunu ancak yüksek fiyatın bazı eksiklikleri daha görünür hale getirdiğini belirtti.

Katlanabilir ekran ve pil performansı beğenildi

Brownlee, iPhone Duo’nun tasarımını, malzeme kalitesini ve ekran deneyimini başarılı buldu. Cihazın 7,6 inç OLED ekranı, yansımaları azaltan mat kaplaması ve katlanma izinin belirgin olmaması olumlu özellikler arasında yer aldı.

Telefonun iki ekranı arasındaki geçişin akıcı olması, pil performansı ve iki uygulamayı yan yana çalıştırabilmesi de beğenilen özellikler arasında gösterildi.

Menteşenin yarı açık konumda tutulabilmesi sayesinde kullanılabilen StandBy modu da cihazın öne çıkan yeniliklerinden biri oldu.

Bununla birlikte Brownlee, fiziksel tasarım konusunda bazı tavizler verildiğine dikkat çekti. İncelemede Samsung Galaxy Z Fold 8’in daha ince ve yüzde 20’den fazla daha hafif olduğu belirtilirken, iPhone Duo’nun ağırlığının tek elle kullanımı zorlaştırabildiği ifade edildi.

Face ID yerine parmak izi okuyucu

iPhone Duo’nun en çok dikkat çeken eksikliklerinden biri, Apple kullanıcılarının alışık olduğu Face ID yüz tanıma sisteminin cihazda bulunmaması oldu.

Apple’ın yüz tanıma teknolojisi yerine güç tuşuna entegre parmak izi okuyucusunu tercih ettiği belirtilirken, Brownlee bu seçimin günlük kullanım deneyimini olumsuz etkileyebileceğini değerlendirdi.

Ünlü teknoloji yorumcusu, parmak izi okuyucunun kilit açma deneyimini yavaşlattığını belirterek Face ID kullanan kişilerin bu özelliği arayabileceğine işaret etti.

Spotify ve Google Maps gibi uygulamalarda uyum sorunu

iPhone Duo’ya yönelik eleştirilerin önemli bir bölümü yazılım tarafında yoğunlaştı. Apple’ın kendi uygulamaları katlanabilir ekran için yeniden tasarlanmış olsa da bazı üçüncü taraf uygulamaların geniş ekrana tam uyum sağlayamadığı belirtildi.

Brownlee’nin incelemesinde Spotify, Google Maps, Discord, X ve Google Calendar gibi popüler uygulamalardaki uyumluluk sorunlarına dikkat çekildi.

Telefon kapalıyken bazı uygulamaların kenarlarında siyah çubuklar görülebildiği, cihaz açılarak geniş ekrana geçildiğinde ise kimi uygulamaların ekranın tamamını kullanmak yerine standart iPhone boyutlarında kaldığı aktarıldı.

Brownlee, uygulama geliştiricilerinin önümüzdeki aylarda güncellemeler yayımlamasını beklediğini ancak bazı uygulamaların katlanabilir modele özel optimizasyonlara hiçbir zaman kavuşamayabileceğini belirtti.

2 bin dolarlık telefonda kamera eleştirisi

iPhone Duo, yüksek fiyatına rağmen kamera özellikleri nedeniyle de eleştirildi. Cihazda özel bir telefoto kameranın bulunmaması ve ProRes ile Log video kayıt formatlarının desteklenmemesi, profesyonel içerik üreticileri açısından dezavantaj olarak değerlendirildi.

Brownlee, telefonun genel olarak kaliteli fotoğraf ve videolar çekebildiğini kabul etti. Ancak özellikle düşük ışık koşullarında ve uzak mesafeli çekimlerde Apple’ın Pro serisi modellerinin gerisinde kaldığını ifade etti.

Bu durum, yüksek bütçeli bir telefon satın almak isteyen ve kamera performansına öncelik veren kullanıcıların tercihlerini etkileyebilecek unsurlar arasında gösterildi.

iPhone Duo kimler için mantıklı?

Brownlee’ye göre iPhone Duo’nun en önemli avantajı, cepte taşınabilen bir cihazda tablet boyutuna yaklaşan geniş bir ekran sunması. Bu özellik, aynı anda birden fazla uygulama kullananlar, işlerini telefondan yürütenler ve büyük ekranda içerik tüketmek isteyenler için cazip olabilir.

Buna karşılık mesajlaşma, sosyal medya ve günlük internet kullanımı gibi temel ihtiyaçlara odaklanan kullanıcıların bu model için daha fazla bütçe ayırmasının gerekli olmayabileceği değerlendiriliyor.

Yüksek fiyat, daha fazla beklenti yaratıyor

Marques Brownlee’nin incelemesi, iPhone Duo’nun ekran ve pil performansı gibi güçlü yönlerine rağmen yazılım uyumluluğu, kamera özellikleri ve kullanım kolaylığı bakımından geliştirilmesi gereken alanları bulunduğunu ortaya koydu.

Cihazın 2 bin dolarlık başlangıç fiyatı, kullanıcıların yalnızca katlanabilir ekranı değil, aynı zamanda üst düzey kamera performansı, sorunsuz uygulama deneyimi ve günlük kullanım kolaylığını da beklemesine neden oluyor.

iPhone Duo’nun bu beklentileri ne ölçüde karşılayacağı, uygulama güncellemeleri ve kullanıcı deneyimlerine ilişkin değerlendirmelerle daha net ortaya çıkacak.