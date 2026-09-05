Apple'ın eski CEO'sundan teknoloji dünyasını sarsan uyarı: "100 yıllık sel geliyor"

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Cook, yaşanan tabloyu "100 yıllık bir sel" sözleriyle tanımlarken, Elon Musk da bu uyarıya destek verdi. Teknoloji sektörünün iki önemli ismine göre artan maliyet baskısı artık yalnızca üreticileri değil, doğrudan tüketicileri de yakından ilgilendiriyor.

"40 yıldır böyle bir şey görmedim"

Apple'ın CEO'luğunu 1 Eylül'de bırakan Tim Cook, görevdeki son döneminde yaptığı değerlendirmelerde küresel tedarik zincirinde yaşanan olağanüstü baskıya dikkat çekti.

Cook, yapay zekâ veri merkezlerinin oluşturduğu yoğun talep nedeniyle özellikle bellek ve depolama ürünlerinde ciddi bir arz-talep dengesizliği oluştuğunu belirtti.

The Wall Street Journal'a konuşan Cook, "Bu 100 yıllık bir sel. 40 yılı aşkın süredir hiçbir alanda böyle bir şey görmedim" ifadelerini kullandı.

Apple'ın tedarik zinciri yönetiminde uzun yıllara dayanan deneyimi bulunan Cook'un sözleri, yaşanan krizin boyutuna ilişkin dikkat çekici bir uyarı olarak değerlendirildi.

Apple da maliyetleri artık taşıyamıyor

Bellek ve depolama maliyetlerindeki yükseliş, teknoloji üreticilerinin üzerindeki baskıyı giderek artırıyor.

Cook, Apple'ın artan maliyetleri mümkün olduğunca tüketiciye yansıtmamaya çalıştığını ancak bu durumun artık sürdürülebilir olmaktan çıktığını söyledi.

Cook'un "Ne yazık ki fiyat artışları kaçınılmaz" sözleri, önümüzdeki dönemde teknoloji ürünlerinde yeni zamların gündeme gelebileceği beklentisini güçlendirdi.

Nitekim Apple'ın ardından çok sayıda Mac ve iPad modelinde fiyat artışına gidildiği belirtilirken, Microsoft, Hewlett-Packard, Dell ve Nintendo gibi teknoloji şirketlerinin de artan maliyetlerden etkilendiği aktarıldı.

Elon Musk da aynı noktaya dikkat çekti

Tim Cook'un uyarısı teknoloji dünyasında yalnız kalmadı.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve bellek çiplerindeki maliyet artışını "hayatımda gördüğüm en büyük fiyat artışı" sözleriyle nitelendirdi.

Musk ayrıca, yapay zekâ veri merkezlerindeki hızlı büyümenin yeni bir enflasyon dalgasını tetikleyebileceğine ilişkin bir Wall Street Journal yazısını paylaştı.

Söz konusu değerlendirmelerde, ABD'nin yapay zekâ altyapısına yaptığı dev yatırımların yalnızca bilgisayar ve telefon gibi teknoloji ürünlerini değil, elektrik fiyatlarından çeşitli hizmetlere kadar geniş bir alanı etkileyebileceği uyarısı yapıldı.

Yapay zekâ büyüdükçe fiyatlar da mı artacak?

Yapay zekâ sistemlerinin çalıştırılması için devasa veri merkezlerine ihtiyaç duyuluyor. Bu merkezlerde kullanılan yüksek miktardaki bellek, depolama donanımı ve enerji ise giderek daha fazla talep görüyor.

Talebin üretim kapasitesini zorlaması, başta bellek çipleri olmak üzere bazı kritik bileşenlerin maliyetini yukarı çekiyor.

Wall Street Journal'da yer alan verilere göre bilgisayar yazılımları ve aksesuarlarına ilişkin tüketici fiyatları da bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 yükseldi.

Bu tablo, yapay zekâ yarışının yalnızca teknoloji şirketleri arasındaki rekabeti değil, tüketicilerin karşı karşıya kalacağı fiyatları da değiştirebileceğine işaret ediyor.

Teknoloji sektöründe yeni zam dalgası kapıda mı?

Cook ve Musk'ın dikkat çektiği gelişme, teknoloji sektörünün geçmişte yaşadığı çip krizlerinden farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Pandemi dönemindeki tedarik sıkıntıları, küresel lojistik sorunları ve ekonomik şoklar teknoloji üreticilerini daha önce de zorlamıştı. Ancak Cook'un "100 yıllık sel", Musk'ın ise "hayatımda gördüğüm en büyük fiyat artışı" ifadelerini kullanması, mevcut durumun sektörde ne kadar sıra dışı görüldüğünü ortaya koyuyor.

Yapay zekâ yatırımları hız kesmeden devam ederse, artan donanım ve enerji talebinin önümüzdeki dönemde teknoloji ürünlerinin etiketlerine daha fazla yansıması bekleniyor.