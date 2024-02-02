Apple'ın ilk katlanabilir cihazı için çıkış tarihi şekilleniyor

The Elec, Apple ile ilgili bazı raporlar paylaştı. Raporda çok beklenen katlanabilir cihaz hakkında detayların da yer aldığı belirtildi.

Kullanıcılar her ne kadar Apple'dan katlanabilir iPhone üretmesini beklese de şirket, ilk katlanabilir cihazını iPad olarak duyuracak gibi görünüyor.

Buna göre, ilk katlanabilir Apple cihazının, 2026 yılında sahneye çıkacağı aktarıldı. Cihaz, iPad mini modelinin yerini alacak.

Bunların yanında Apple, Samsung Z serisinin en olumsuz özelliklerinden biri olan “ekran çatlağı, katlanma izi” gibi sorunları ortadan kaldıran bir patentinde sahibi.

Patente göre, Apple’ın ürettiği katlanabilir ekranların en üst katmanı gereğinden biraz daha kalın olacak ve katlama izinin oluştuğu yerleri doldurarak çirkin görüntünün oluşmasını engelleyecek.