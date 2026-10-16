Apple'ın katlanabilir iPhone'una yoğun ilgi: Stoklar dakikalar içinde tükendi

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Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, ön siparişlerin açılmasından dakikalar sonra ilk stoklarını tüketti. 1.999 dolardan başlayan modelde teslimat tarihleri kısa sürede ileri kayarken, bazı konfigürasyonlarda bekleme süresi kasım sonundan aralık ve ocak ayına kadar uzadı.

Apple'ın çevrim içi mağazasında iki renk seçeneği ve 256 GB ile 2 TB arasındaki tüm depolama kapasitelerinde teslimat sürelerinin uzadığı görüldü. Bazı müşteriler renk ve kapasite seçeneklerini önceden belirlemiş olmalarına rağmen daha geç teslimat tarihleriyle karşılaştı.

İlk teslimatların 23 Ekim'de başlaması planlanırken, ilk dakikalarda bazı siparişlerde tarihler 16-23 Kasım'a kaydı. Diğer kaynaklarda ise teslimatların belirli modeller ve pazarlarda aralık ayına, hatta ön siparişlerin başlamasından yaklaşık 30 dakika sonra ocak ayına kadar uzadığı belirtildi.

Yoğun talebin yanında üretim kısıtları da gündemde

Hızlı tükenme güçlü talebe işaret ederken, iPhone Duo'nun karmaşık tasarımı nedeniyle üretim miktarının diğer iPhone modellerine kıyasla daha sınırlı olabileceği de değerlendiriliyor.

Apple, satışa hazır kaç adet cihaz bulunduğunu açıklamazken, üretimdeki karmaşıklık, menteşe sistemi ve küresel çip sıkıntısı arz tarafındaki başlıca kısıtlar arasında gösteriliyor.

Counterpoint Research geçen ay iPhone Duo'nun bu yıl yaklaşık 6 milyon adet satılmasını beklediğini açıklamıştı.

Apple'ın en pahalı iPhone modelinin fiyatı belli oldu

iPhone Duo, Apple'ın bugüne kadarki en pahalı iPhone modeli olarak 1.999 dolardan satışa çıktı. İngiltere'de başlangıç fiyatı 1.999 sterlin olurken, yüksek depolama kapasiteli modellerde fiyat 3.199 sterline kadar yükseliyor.

Perakende mağazalarının 23 Ekim'deki resmi satış başlangıcında sınırlı miktarda stok bulundurması beklenirken, çevrim içi sipariş veren yeni müşterilerin teslimat için haftalar, bazı durumlarda ise aylar beklemesi gerekeceği belirtiliyor.