Apple’ın yeni devi: iPhone 18 Pro Max şimdiye kadarki en ağır iPhone olabilir

Apple’ın iPhone 18 Pro Max için planladığı donanımsal değişiklikler, cihazı bugüne kadarki en ağır iPhone yapabilir.

Oksijen'in Macrumors'un haberinden aktardığına göre Apple’ın iPhone 18 Pro Max’in ekran boyutunu değiştirmesi beklenmiyor; mevcut modeldeki gibi 6,9 inçlik bir ekranla gelecek. Ancak Weibo’daki Instant Digital adlı hesaba göre, iPhone 18 Pro Max’in gövdesi iPhone 17 Pro Max’e göre biraz daha kalın olacak ve ağırlığı 240 gramın üzerine çıkacak.

Şu an satışta olan en ağır Apple telefon iPhone 14 Pro Max

Instant Digital, iki nesil arasındaki farkın yaklaşık 10 gram olacağını belirtiyor; bu da cihazın yaklaşık 243 gram olacağı anlamına geliyor. Bu durumda iPhone 18 Pro Max, şu anda Apple’ın ürettiği en ağır model olan iPhone 14 Pro Max’ten yaklaşık 3 gram daha ağır olacak.

Apple, paslanmaz çelik yerine titanyum kullanarak iPhone 15 Pro ve iPhone 16 Pro modellerini daha hafif hale getirmişti. Ardından iPhone 17 Pro modellerinde titanyumdan alüminyuma geçilmişti; bu malzeme daha az yoğun olsa da, iç yapıda yapılan değişiklikler ve biraz daha kalın tasarım cihazın ağırlığını yeniden artırdı.

iPhone 17 Pro Max 233 gram, önceki nesil iPhone 16 Pro Max ise 227 gram ağırlığında.

Apple'ın mevcut Pro Max modellerinin ağırlıkları şöyle:

iPhone XS Max: 208 gram

iPhone 11 Pro Max: 226 gram

iPhone 12 Pro Max: 228 gram

iPhone 13 Pro Max: 238 gram

iPhone 14 Pro Max: 240 gram

iPhone 15 Pro Max: 221 gram

iPhone 16 Pro Max: 227 gram

iPhone 17 Pro Max: 233 gram

iPhone 18 Pro Max: ~243 gram (henüz netleşmedi)

iPhone 18 Pro Max'in en ağır iPhone modeli olacağını iddia eden sızıntı kaynağı, zayıf satış hacmine sahip iPhone Air modeline gönderme yaparak, Apple’ın artık “telefonları inceltmenin ve hafifletmenin işe yaramadığını anladığını” savundu.

Sızıntı kaynağı, iPhone 18 Pro Max’in neden daha kalın bir tasarıma sahip olacağına dair belirli bir neden sunmuyor; ancak bunun muhtemelen daha büyük bir pil kapasitesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Ayrıca Apple’ın, paslanmaz çelikten üretilen yeni bir buhar odası sistemine geçeceği söyleniyor.

Buna ek olarak, değişken diyafram açıklığına sahip yeni bir Ana kamera, Samsung tarafından geliştirilen üç katmanlı bir görüntü sensörü, Dinamik Ada ve Face ID tarafında değişiklikler olabileceği de iddialar arasında.

Ağırlık artışının tek bir bileşenden mi yoksa birden fazla değişikliğin toplam etkisinden mi kaynaklandığı ise henüz belirsiz.

Instant Digital’in geçmişteki sızıntıları karışık ama zaman zaman doğru çıktı.

Hesap daha önce sarı renkli iPhone 14 ve 14 Plus modellerini ve Apple Watch Ultra 2 için titanyum Milanese Loop kayışını doğru şekilde sızdırmıştı, ancak her iddiası doğru çıkmamıştı.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin 2026 sonbaharında piyasaya çıkması bekleniyor.