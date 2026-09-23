Araştırma çarpıcı gerçeği ortaya koydu: Gençler yapay zekaya daha çok güveniyor

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Gençlerin yüzde 87'si yapay zeka kullanıyor

Independent'te yayınlanan araştırma sonuçlarına göre 11-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 87'si yapay zeka araçlarını aktif olarak kullanıyor.

Katılımcıların yüzde 47'sinin bilgi doğrulamada bir insandan ziyade yapay zekaya güveneceğini belirtmesi, eğitim kurumlarının bilgi kaynağı olarak konumuna ilişkin tartışmaları da gündeme getirdi.

Ortaokul öğrencilerinin yüzde 63'ünün ödevlerinde yapay zekadan yararlandığı, yüzde 77'sinin ise anlamakta zorlandığı konuları öğrenmek için yapay zekaya başvurduğu belirlendi.

Gençlerin yüzde 42'si okul eğitimini daha önemsiz buluyor

Araştırmada katılımcılara yapay zekanın okul eğitimini daha önemli mi yoksa daha önemsiz mi hale getirdiği de soruldu.

Gençlerin yüzde 42'si yapay zekanın okul eğitimini daha önemsiz hale getirdiğini ifade etti.

Sir Anthony Seldon ve teknoloji girişimcisi Tim Bunting tarafından hazırlanan raporda, İngiltere'deki eğitim sisteminin artık geride kalan “yapay zekasız bir dünya” için eğitim verdiği değerlendirmesine yer verildi.

Eğitim sistemi yapay zekaya ayak uyduramıyor

Araştırmaya katılanların yüzde 10'undan azı, okullarının veya üniversitelerinin kendilerini yapay zekanın şekillendireceği bir geleceğe yeterince hazırladığına inanıyor.

Raporda, eğitim sisteminin gençlerin yapay zekayı kullanım biçimi ve hızına ayak uyduramadığı belirtildi. Bu durumun eğitim kurumlarının gençler nezdindeki değer ve güven kaybını artırabileceği ifade edildi.

Raporda ayrıca gençlere yapay zeka karşısında insan odaklı güçlü bir alternatif sunulmaması halinde, gençlerin bilgi ve rehberlik konusunda güvenlerini giderek yapay zekaya yöneltebileceği kaydedildi.

Eğitim kurumlarına “tehdit” yaklaşımı eleştirisi

Raporun yazarları, okul ve üniversitelerin yapay zekayı eğitim sisteminin gelişen bir parçası olarak ele almak yerine bir tehdit olarak gördüğünü savundu.

Eğitim kurumlarının yapay zekayı geçici ve kontrol edilmesi gereken bir unsur olarak değerlendirmesinin, teknolojinin eğitimdeki etkisini yönetmeyi zorlaştırdığı belirtildi.

Hükümetin adımları yeterli bulunmadı

Araştırma, İngiltere'de hükümetin sınıflarda yapay zeka kullanımına yönelik yaklaşımının tartışıldığı bir dönemde yayımlandı.

Başbakan Andy Burnham'ın kısa süre önce müfredata yapay zeka ve yerel sektörlerle bağlantılı teknik dersler eklenmesini içeren ortaöğretim reform planlarını açıklamasına rağmen, raporda bu adımların yeterli olmadığı savunuldu.

Raporda, yapay zekanın okullara kontrolsüz şekilde girmesinin hükümet açısından ciddi bir sorumluluk alanı oluşturduğu ifade edilirken, velilerin, öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve öğrencilerin güvenilir rehberliğe ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

10 maddelik yapay zeka eylem planı önerisi

Rapor, hükümete eğitim sisteminin yapay zekaya uyum sağlaması için 10 maddelik bir eylem planı uygulaması çağrısında bulundu.

Öneriler arasında Eğitim Bakanlığı bünyesinde özel bir yapay zeka hızlı müdahale birimi kurulması ve 100 okulu kapsayan ulusal bir yapay zeka ağı oluşturulması da yer aldı.

Hükümetten 23 milyon sterlinlik yatırım

Eğitim Bakanlığı sözcüsü ise hükümetin müfredatı yenilemek için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Yapay zekanın eğitim alanında önemli fırsatlar ve zorluklar barındırdığını ifade eden sözcü, yeni Eğitim Bakanı'nın gençleri hızla değişen dünyaya hazırlamak amacıyla eğitim sisteminde reform yaptığını söyledi.

Sözcü ayrıca kaliteli mesleki eğitim yollarının geliştirildiğini ve yapay zeka destekli, güvenli öğretim araçlarının geliştirilmesi için 23 milyon sterlin yatırım yapıldığını açıkladı.