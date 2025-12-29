Araştırma: Kullanıcılar yapay zeka videolarını ışık hızında paylaşıyor

Kapwing isimli video düzenleme şirketi tarafından yapılan araştırmada, yapay zeka ile yapılan düşük kaliteli videoların giderek arttığı ve YouTube'daki yeni kullanıcılara algoritmanın bu tür videoları yüzde 20 oranında daha fazla gösterdiği tespit edildi.

Yapılan incelemede her ülkedeki en popüler 15.000 YouTube kanalı incelenirken bunların 278'inin sadece yapay zeka ile yapılan videolardan oluştuğunu ortaya çıkardı.

Yapay zeka videolarından yıllık 117 milyon dolar gelir

Öte yandan bu videoların toplamda 63 milyar kez izlendiğini ve 221 milyon takipçiye eriştiğini aktaran uzmanlar bunun da her yıl ortalama 117 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, araştırmacılar yeni bir YouTube hesabı açtıktan sonra yaptıkları incelemede ise "yeni" kullanıcıya YouTube algoritmasının gösterdiği ilk 500 videodan 104'ünün yapay zeka ile yapılmış olan düşük kaliteli içerikler olduğu da tespit edildi.

500 videonun üçte birinin kullanıcının dikkatini çekmek için yapılan düşük kaliteli içerikler olduğu anlaşıldı.

Öte yandan bu tür videoların X'ten Meta'ya ve YouTube'a kadar birçok platformda hızla yayıldığına da dikkat çekilirken, "Bunlar bir bağlamı olmayan, bağımlılık yaratan ve uluslararası içerikler" yorumu da yapıldı.

Araştırmada, İspanya'da ülke nüfusunun yaklaşık yarısı olan 20 milyon kişinin yapay zeka içerikleri yapan bir hesabı takip ettiği belirtilirken bu sayı Mısır'da 18 milyon, ABD'de 14.5 milyon ve Brezilya'da ise 13.5 milyon olarak kayıtlara geçti.