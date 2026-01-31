Araştırma: Yapay zekadan en çok kadınların çalıştığı büro işleri etkilenebilir

Brookings Enstitüsü ile Yapay Zeka Yönetişim Merkezi'nin ortak raporu, yapay zeka dönüşümünün kadınların çoğunlukta olduğu iş kollarını orantısız bir şekilde etkileyebileceğini ortaya koydu.

ABD’de milyonlarca çalışan yapay zekadan etkilenme riski taşıyor

Araştırmacılar kamu ve özel veri setlerini inceleyerek yapay zekadan en çok etkilenme riski taşıyan meslekleri ve bu alanlarda çalışanların yeni iş tanımına uyum kapasitesini inceledi.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, ABD'de 37.1 milyon çalışanın yapay zeka nedeniyle işini kaybetme riski altında olduğu tespit edildi. Bunların 26.5 milyonunun gerekirse yeni bir işe geçiş yapabilecek "ortalamanın üzerinde uyum kapasitesine" sahip kişiler olduğu belirtildi.

Ancak yaklaşık 6.1 milyon kişinin ileri yaş, sınırlı birikim ve dar beceriler gibi nedenlerle uyum sağlamakta zorlanabileceği ifade edildi. Bu grubun büyük bölümünün idari, büro ve sekreterlik gibi alanlarda yoğunlaştığı ve yüzde 86'sının kadın olduğu belirtildi.

Rutin ve tekrarlı işler yapay zekaya en açık alanlar

Rapora göre bu roller daha rutin, tekrarlı ve dar beceriler gerektiriyor. Yapay zeka araçlarının otomatikleştirmeye en yatkın olduğu alanların da tam olarak bu işler olduğu belirtiliyor.

Uyum kapasitesi yüksek olan grupların ise pazarlama, finans, bilişim ve teknik alanlar ile yönetimsel roller gibi daha çeşitli beceriler gerektiren alanlar olduğu belirtildi.