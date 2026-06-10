Artemis III ekibi belli oldu: NASA yeni astronotları açıkladı

NASA, yarım asrı aşkın bir aradan sonra insanları yeniden Ay yüzeyine göndermeyi hedefleyen Artemis programının bir sonraki aşaması olan Artemis III görevi için mürettebatı açıkladı.

NASA Johnson Space Center’da düzenlenen etkinlikte, 2028 yılı sonuna kadar Ay’a iniş yapması planlanan görevde yer alacak dört astronot kamuoyuna tanıtıldı.

Açıklamaya göre görevde Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio ve Andre Douglas yer alacak.

Açıklamaya göre emekli ABD Deniz Kuvvetleri subayı Randy Bresnik "görevin komutanı" olarak görev yapacak. Avrupa Uzay Ajansı'nda görevli İtalyan astronot Luca Parmitano ise "pilot" olarak mürettebatta yer alacak. Andre Douglas ve Frank Rubio da görev kapsamında "görev uzmanları" olarak görev üstlenecek.

NASA ayrıca Bob Hines'ın "yedek üye" olarak mürettebatla birlikte eğitimlere katılacağını açıkladı.

"Yaklaşık 2 hafta sürecek"

NASA Artemis Programı Yöneticisi Jeremy Parsons, Artemis III görevinin yaklaşık iki hafta sürmesinin öngörüldüğünü ve görevin programın son test uçuşu olarak planlandığını söyledi.

Parsons, Artemis III görevinin başarıyla tamamlanması halinde NASA'nın bir sonraki aşama olan Artemis IV kapsamında Ay yüzeyine mürettebat indirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Artemis programı kapsamında Ay'da kalıcı insan varlığı oluşturmayı amaçlayan NASA, bu yıl Ay yüzeyinde bir üs kurulmasına yönelik 20 milyar dolarlık yatırım planını açıklamıştı.

NASA, astronot seçimlerinde genel olarak bilim, matematik, mühendislik veya ilgili alanlarda yüksek lisans derecesine sahip, mesleklerinde en az iki yıl deneyimi bulunan ve zorlu fiziksel yeterlilik testlerini başarıyla tamamlayan ABD vatandaşlarının başvurularını değerlendiriyor.

Artemis II görevi başarıyla tamamlanmıştı

NASA'nın Orion kapsülü, Artemis II görevi kapsamında 1 Nisan'da Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Artemis II mürettebatı, Dünya ve Ay çevresinde gerçekleştirilen 10 günlük görev boyunca yaklaşık 1 milyon 118 bin kilometre yol katetmiş ve Ay'ın daha önce görüntülenmeyen bölgelerini kayda almıştı.

Görevini başarıyla tamamlayan Orion kapsülü, 11 Nisan'da sorunsuz şekilde Dünya'ya dönmüş ve Artemis III görevinin önünü açmıştı.

NASA, başlangıçta Artemis III göreviyle astronotları Ay yüzeyine indirmeyi planlıyordu. Ancak NASA Yöneticisi Jared Isaacman programı yeniden değerlendirerek görev sayısının artırılması yönünde karar almıştı.