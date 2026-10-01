Asgari ücretle yarışıyor! ChatGPT Pro 500'ün Türkiye fiyatı belli oldu

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OpenAI, gerçekleştirdiği DevDay geliştirici konferansı sırasında yeni duyurular yapmıştı. Bunlardan biri de “ChatGPT Pro 500” ismini verdiği ChatGPT’nin yeni abonelik paketiydi.

Şimdiye kadarki en üst paket olarak nitelendirilen bu aboneliğin ABD’de 500 dolarlık bir fiyatı olacağı açıklanmıştı.

ABD fiyatının ardından bu aboneliğin ülkemizde ne kadar olacağı merak ediliyordu. Dün, bu konuda beklenen açıklama geldi. ChatGPT Pro 500’ün Türkiye fiyatı resmen açıklandı.

Buna göre ChatGPT Pro 500, Türkiye'de aylık 26.499 TL’lik bir fiyat ile satışa çıkıyor.

Diğer paketlerin fiyatları ise şu şekilde:

200 paketi 9.999 TL

100 paketi 5.299 TL

Plus 499 TL

Go 249 TL

Şirketin şimdiye kadar sunduğu en yüksek fiyatlı bu tüketici paketi, özellikle yoğun yapay zekâ performansı talep eden profesyonel kullanıcılara hitap ediyor.