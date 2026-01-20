Asus akıllı telefon pazarından çekildi!

Yeni yılın ilk günlerinde yayımlanan raporlarda, Asus’un 2026 boyunca yeni bir telefon modeli tanıtmayacağı yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

Şirket yönetimi, bu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu bilgileri doğrulayarak, akıllı telefon pazarından çekilme kararı aldıklarını kamuoyuna duyurdu.

"Asus yeni cep telefonu modelleri üretmeyecek"

Asus Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, Taipei Nangang Fuar Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen özel bir gala organizasyonunda markanın 2026 yılında yeni akıllı telefon modelleri çıkarmayacağını açıkladı.

Basın mensupları tarafından yöneltilen soruları yanıtlayan Shih, "Asus gelecekte yeni cep telefonu modelleri üretmeyecek" dedi.

Yapay zeka ve robotik sistemlere odaklanılacak

Jonney Shih tarafından paylaşılan bilgilere göre Asus, gelecek dönemde mevcut kaynaklarını ve araştırma-geliştirme yatırımlarını kurumsal bilgisayarlar, robotik sistemler ile akıllı gözlükler gibi fiziksel yapay zeka teknolojilerine kanalize edecek.

Alınan bu radikal karara rağmen şu an piyasada kullanımda olan Asus marka telefonlar için teknik bakım, yazılım güncellemeleri ve garanti kapsamındaki hizmetler, kesintisiz şekilde sağlanmaya devam edilecek.