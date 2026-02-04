Atmosfer verileri yerli meteoroloji dronuyla ölçülecek

Sahada aktif olarak kullanılan birçok İHA ve anti-dron hava savunma sisteminin geliştiricisi Altınay Savunma Teknolojileri bağlı ortaklığı DASAL Havacılık Teknolojileri, mühendislik deneyimini bilimsel araştırma ve eğitim alanına katkı sağlayacak bir projeye taşıdı.

İTÜ ve DASAL işbirliğiyle geliştirilen meteoroloji dronu METRON, havanın farklı yüksekliklerdeki yapısının ölçülerek eğitim ve AR-GE çalışmalarında kullanılmasına imkan sağlayacak.

DASAL'ın otonom uçuş ve görev yazılımı alanlarındaki deneyimiyle hayata geçirilen METRON'un akademik yürütücülüğünü İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Tuncay Özdemir üstleniyor.

Geliştirme ve hazırlık süreçleri devam eden projenin tamamlanmasının ardından verilecek eğitimlerle birlikte sistemin İTÜ bünyesinde devreye alınması planlanıyor.

METRON, uygulamalı ölçüm ve deneysel öğrenme çalışmalarında öğrenciler tarafından aktif olarak kullanılabilecek. Bu sayede teorik bilgiler, sahadan elde edilen gerçek verilerle desteklenecek.

METRON ile elde edilecek ölçümlerin, hava olaylarının daha iyi anlaşılması, atmosferin farklı yüksekliklerdeki davranışının incelenmesi ve iklim bilimi alanındaki akademik değerlendirmelerde kullanılması hedefleniyor.

"Verilerin sahada doğrudan ölçülmesini ve analiz edilmesini sağlıyoruz"

DASAL Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü Murat Koç, konuya ilişkin açıklamasında, METRON'un akademik çalışmalarda kullanılacak önemli bir sistem olduğunu dile getirdi.

METRON'un, atmosferik ölçümlerin uçuş sırasında ve önceden belirlenmiş bir görev planı içinde alınması için tasarlandığını anlatan Koç, "Farklı yüksekliklerde rüzgar, sıcaklık ve basınç gibi verilerin sahada doğrudan ölçülmesini ve analiz edilmesini sağlıyoruz. Savunma alanında faaliyetlerimizi sürdürürken akademiye doğrudan katkı sunabileceğimiz bir çalışmanın parçası olmak bizim için kıymetli" diye konuştu.

Koç, İTÜ'deki değerli akademisyenlerle sahada karşılığı olan ve ihtiyaçlara odaklanan bir proje geliştirdiklerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"METRON'un öğrencilerle sahada aktif şekilde kullanılmasının eğitim ve araştırma tarafında anlamlı çıktılar üreteceğine inanıyoruz. Geleneksel meteorolojik ölçümler çoğunlukla yer istasyonları ve meteoroloji balonlarıyla yapılıyor, ancak farklı yüksekliklerdeki değişimi aynı ölçüm düzeni içinde, kontrollü ve karşılaştırılabilir şekilde izlemek güçleşiyor. Akademik çalışmalarda, rüzgar, sıcaklık ve basınç gibi verilerin irtifaya bağlı değişimini doğrudan görmek büyük önem taşıyor. Bu ihtiyaç doğrultusunda METRON’u geliştirdik."

Geleneksel radiosonde ölçümlerinde balonların iki saati aşan sürelerde yükseldiğini vurgulayan Koç, 30 kilometrenin üzerine çıkabildiklerini ve rüzgarla sürüklenebildiklerini dile getirdi.

Koç, meteoroloji balonlarıyla yapılan ölçümlerin belirli bir bölgede sabit kalmasının oldukça zor olduğunu belirterek, "METRON'u ise belirlenen bölgede, önceden tanımlı bir görev planı içinde çalışacak şekilde geliştiriyoruz. Sistemimiz, rüzgar yönü ve şiddeti ile sıcaklık ve basınç gibi temel meteorolojik verileri, hedeflenen irtifa aralıklarında sahadan doğrudan ölçebilecek kapasitede. Bu kabiliyet ile akademik çalışmalar için çok önemli olan daha kontrollü ve tekrarlanabilir veri üretimini sağlamış olacağız" dedi.