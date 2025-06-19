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Avrupa Adalet Divanı’ndan Google’a kötü haber: 4,1 milyar euro ceza kesinleşiyor

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Juliane Kokott, Google’ın Android işletim sisteminde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle AB Komisyonu’nun kestiği 4,1 milyar euro cezayı uygun buldu. Google’ın itirazı reddedilerek ceza onanması önerildi.

Haber Merkezi
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Avrupa Adalet Divanı’ndan Google’a kötü haber: 4,1 milyar euro ceza kesinleşiyor
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Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Juliane Kokott, Google'a "Android işletim sisteminde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle" AB Komisyonu tarafından kesilen 4,1 milyar euronun üzerindeki para cezasının uygun olduğu yönünde görüş bildirdi.

Başsavcı mütalaasını açıkladı

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Birliği (AB)'nin en yüksek hukuki merci konumundaki Avrupa Adalet Divanının Başsavcısı Kokott, Google ve Alphabet'in AB Komisyonunun uyguladığı para cezasına karşı açtığı davada mütalaasını açıkladı.

Para cezasının onanması teklif edildi

Mütalaada, Android davası konusunda Google'ın Avrupa Adalet Divanına itirazının reddedilmesi ve AB Genel Mahkemesi tarafından belirlenen 4 milyar 124 milyon euroluk para cezasının onanması teklif edildi.

Ne olmuştu?

AB, 2016'da Google'ı, Android işletim sistemiyle piyasa hakimiyetini kötüye kullanmak ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlamıştı. Suçlama, Google'ın çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynaklanıyordu.

AB, 2018 yılında Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,34 milyar euro para cezası kesmişti. Söz konusu cezaya itiraz eden Google, hukuki süreç başlatmıştı.

AB Genel Mahkemesi, 2022'de Google'ın Android işletim sisteminde rekabet kurallarını ihlal ettiği yönündeki AB Komisyonu kararını, para cezasını 4 milyar 124 milyon euroya indirerek onamıştı.

Google, AB Genel Mahkemesi kararını en üst mahkeme olan Avrupa Adalet Divanında temyize götürmüştü.

AB Genel Mahkemesi kararları, hukukilik denetimi için üst mahkeme olan Avrupa Adalet Divanına taşınabiliyor.

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