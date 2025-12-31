Avrupa bankacılığında yapay zekâ alarmı: 200 bin pozisyon riskte

Financial Times haberine göre, analistler, yapay zekâ kullanımı ve şube kapatmalarının hızlanmasıyla 2030'a kadar Avrupa'da 200.000'den fazla bankacılık istihdam rolünün ortadan kalkabileceğini öngörüyor.

Etkilenecek alanlar arasında ön ve orta ofis rolleri, risk yönetimi ve uyum departmanlarının yer alacağı tahmin ediliyor.

Habere göre, Morgan Stanley analistleri, yapay zekâ ve dijitalleşme, bankalara maliyet-gelir oranlarını iyileştirme fırsatı sunacak. Analistler, 2030'a kadar bankacılık pozisyonlarının yaklaşık yüzde 10'unun ortadan kalkabileceğini tahmin ediyor.