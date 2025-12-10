Avustralya, 16 yaş altı çocuklar için sosyal medyayı tamamen yasakladı

Avustralya, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını tamamen yasaklayan dünyadaki ilk ülke oldu.

Yasağa uymamaları hâlinde dev platformlara dev cezalar yolda

Nefes'ten Ömür Kırbaşlı'nın haberine göre TikTok, Alphabet’e bağlı YouTube ile Meta'nın Instagram ve Facebook’u da dahil olmak üzere 10 büyük platforma, yasağa uymamaları hâlinde 49,5 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 33 milyon ABD doları) varan para cezaları uygulanacak.

Yeni düzenleme, teknoloji şirketleri ve ifade özgürlüğü savunucularından eleştiri alırken, ebeveynler ve çocuk güvenliği savunucuları tarafından destek görüyor.

Sosyal medyanın çocukların ruh sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkilerine dair artan endişeler nedeniyle bu adımın diğer ülkeler tarafından da yakından izlendiği belirtiliyor.

Çocukları dijital risklerden koruma hamlesi

Yasağın yürürlüğe girmesi, bir ülkenin modern yaşamın parçası haline gelmiş dijital platformları çocuklardan nasıl uzak tutabileceğine ilişkin uzun süren tartışmalara yanıt niteliği taşıyor. Bu aynı zamanda, teknolojik zararları azaltma çabalarının yeterince hızlı ilerlemediğini düşünen hükümetlerin daha doğrudan müdahaleye yöneldiği bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Danimarka’dan Malezya’ya, hatta ABD’deki bazı eyaletlere kadar pek çok hükümet benzer adımlar atmayı planlıyor. Dört yıl önce Meta içi belgelerinin sızması, şirketin kendi ürünlerinin gençlerde beden algısı sorunları ve intihar düşüncelerini artırdığını bilmesine rağmen bunu kamuya açık şekilde reddettiğini göstermişti.

Yeni yasa ve platformların tepkisi

Başlangıçta 10 platformu kapsayan yasak, genç kullanıcıların yeni uygulamalara yönelmesi durumunda güncellenecek. İlk listedeki platformlardan yalnızca Elon Musk’ın sahibi olduğu X uygulaması uyum göstermeyeceğini açıkladı. Diğer platformlar ise yaş tespiti için çevrim içi davranışlara dayalı yaş tahmini, selfie analizi, kimlik belgesi yükleme veya banka bilgileriyle doğrulama gibi yöntemleri kullanacaklarını duyurdu.

Araştırmalar, sosyal medya şirketlerinin 16 yaş altı kullanıcılara reklam göstererek büyük gelir elde etmediğini ancak bu kitlenin gelecekteki kullanıcı havuzunun temelini oluşturduğunu ortaya koyuyor. Avustralya hükümetine göre, yasa yürürlüğe girmeden hemen önce ülkedeki 8-15 yaş arası çocukların yüzde 86’sı sosyal medya kullanıyordu.