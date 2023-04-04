Ay’a gönderilecek astronotlar açıklandı: Bir ilk yaşanacak

NASA, Artemis 2 olarak adlandırılan uçuşla Ay’a ilk kez bir kadın ve bir siyah astronot da gönderileceğini duyurdu.

Üç Amerikalı ve bir Kanadalı astronot gelecek yıl Ay'ın etrafında gezerek, tarihi Apollo misyonlarının 1972'de sona ermesinden bu yana uzayın derinliklerine inecek ilk astronotlar olacak.

Uçuşun Kasım 2024'te gerçekleşmesi planlanıyor. Uzay aracı, Ay'ın çevresini dolaşacak ancak yüzeye inmeyecek. 10 günlük Artemis 2 misyonu, NASA'nın güçlü Uzay Fırlatma Sistemi roketinin yanı sıra Orion uzay aracındaki yaşam destek sistemlerini test edecek.

Üç NASA astronotu - Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch - daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) zaman geçirdiler. Kanada Uzay Ajansı'ndan Jeremy Hansen ise ilk uzay uçuşunu yapacak.

Astronotlar tanıtıldı

Mavi uçuş kıyafetleri giymiş dört astronot, Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ndeki bir etkinlikle NASA Başkanı Bill Nelson tarafından tanıtıldı.

Uzayda 11 ay geçiren 44 yaşındaki Koch, bir kadının uzayda art arda geçirdiği en uzun süre rekorunu elinde tutuyor. Elektrik mühendisi olan Koch, tamamı kadınlardan oluşan ilk üç uzay yürüyüşünün de bir parçasıydı.

Daha önce NASA'nın baş astronotu olarak görev yapmış ABD donanmasına bağlı bir savaş pilotu olan 47 yaşındaki Wiseman, Artemis 2 misyonunun komutanlığına atandı.

Bir deniz kuvvetleri pilotu ve ISS'de mürettebat üyesi olarak zaman geçiren ilk siyah olan 46 yaşındaki Glover, uçuşun pilotu olacak.

Kanada ordusunda bir savaş pilotu olan 47 yaşındaki Hansen, Koch ile birlikte görev uzmanı olarak görev yapacak.

Ay’a ilk yolculuk

Ay'a insanlı son yolculuk bundan tam 50 yıl önce, 11 Aralık 1972'de Apollo 17 ekibi tarafından yapılmıştı.

Amerikalı astronot Neil Armstrong ise 20 Temmuz 1969’da Eagle uzay aracından çıkıp "İnsan için küçük ama insanlık için büyük bir adım" diyerek Ay’ın yüzeyine ayak basan ilk insan olmuştu.

1969-1972 arasında 6 Apollo misyonu boyunca 12 astronot Ay’da yürümüştü.