BAE, çip savaşlarına 100 milyar dolarla katılmaya hazırlanıyor

Dünyanın en büyük iki çip üreticisi olan TSMC ve Samsung Electronics, önümüzdeki yıllarda Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) büyük ölçekli çip projeleri başlatmayı değerlendiriyor. Wall Street Journal’ın haberine göre, bu projelerin toplam değerinin 100 milyar doları aşabilir.

Tayvan merkezli TSMC’nin üst düzey yöneticilerinin kısa süre önce BAE'yi ziyaret ettiği belirtiliyor. Konuya yakın kaynaklara göre şirket, burada en büyük ve en ileri teknolojiye sahip tesislerinden bazılarına denk bir fabrika kompleksi hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung Electronics de ülkede büyük çip üretim operasyonları kurmayı planlıyor. Akıllı telefon, televizyon ve bellek çipleri üreten Samsung’un bu projeyi gelecek yıllarda hayata geçirebileceği ifade ediliyor.

TSMC'den yeni rekor: Yüzde 36 gelir artışı bekleniyor

TSMC, Reuters’e yaptığı açıklamada, "Yarı iletken endüstrisinin gelişimini teşvik etmenin yolları konusunda her zaman yapıcı tartışmalara açığız, ancak şu anki küresel genişleme projelerimize odaklanıyoruz ve açıklayacak yeni yatırım planlarımız yok" dedi.

Samsung ise iddialara ilişkin yorum yapmayı reddetti. Ancak WSJ'nin haberine göre, Samsung’un üst düzey yöneticileri kısa süre önce BAE'yi ziyaret ederek, olası projeler üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve teknik veya diğer bazı zorluklarla karşılaşılabileceği de belirtildi.

TSMC ve Samsung'un planlarında Mubadala önemli bir rol oynayacak

İlk görüşmelere göre projelerin, Abu Dabi merkezli devlet yatırım fonu Mubadala’nın önemli rol oynayacağı bir yapı ile BAE tarafından finanse edilmesi planlanıyor.

Bu projelerin ana hedefi, küresel çip üretimini artırarak çip fiyatlarının düşmesine katkıda bulunmak ancak bu süreçte çip üreticilerinin de kârlılığını korumak.