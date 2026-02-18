Bahar Bayramı'nda robotlardan dikkat çeken gösteri (Video)

Çin'de ay takvimine göre, yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı galasında insansı robotların yer aldığı dövüş sanatları gösterisi gerçekleştirildi.

Yetkililer, henüz bir yıl önce temel hareketleri yapmakta zorlanan robotların, bu yıl gelişmiş bir performans sergilediklerini bildirdi.

Geçen yılki görüntülerle bu yılki gösteri karşılaştırıldığında yapay zeka ve robotik teknolojideki hızlı ilerlemenin çok net görüldüğü belirtildi.

Çinli yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamada insansı robotları, yapay zekayla geleceği şekillendirecek en önemli teknolojilerden biri olarak kabul ettiklerini duyurdu.