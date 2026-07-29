Bakan Kacır duyurdu: BİLGE dil modelimizi yakın zamanda kullanıma açacağız

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​​​​​​​Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İş Dünyası Yapay Zeka Zirvesi, Bakan Kacır'ın katılımıyla Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl dünyada yapay zeka yatırımlarının 1,5 trilyon dolar seviyesine ulaşmasının, gelecek dönemde yapay zekanın küresel ekonomide oynayacağı rol hakkında ipucu verdiğini ifade etti.

Tüm dünyada firmaların, değer zincirlerinin tüm halkalarına yapay zeka teknolojilerini entegre ettiğine dikkati çeken Kacır, yapay zeka alanında öncü ülkelerin, kendi teknolojik üstünlüklerini korumaya yönelik daha korumacı, seçici ve çıkar odaklı politikalar izlediğini aktardı.

Kacır, kendi verisini yönetemeyen, yapay zeka modellerini geliştiremeyen ve kritik dijital altyapılarını inşa edemeyen ülkelerin, geleceğin dünyasında dijital parya olmaya mahkum edileceğini belirterek, yapay zekayı, güvenilirlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, insan odaklılık ve etik sorumluluk ilkeleri temelinde Türkiye'nin kalkınma yolculuğunun lokomotifi yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsünü kurduklarını ve Yapay Zeka Ekosistem Çağrıları ile yapay zeka çözümlerine ihtiyaç duyan işletmeleri, teknoloji sağlayıcı şirketleri ve araştırma kurumlarını ortak hedefler etrafında buluşturduklarını kaydeden Kacır, şu bilgileri paylaştı:

"Yapay zeka alanında üniversitelerimiz ve şirketlerimiz bünyesindeki birikimin ekonomik değere dönüşmesine aracılık eden programın ilk 4 çağrısında 62 işbirliği projesini destekledik, yapay zeka sistemlerini iş süreçlerine entegre etmeyi planlayan firmaları programın 5'inci çağrısına başvurmaya davet ediyorum. 14 Eylül'e kadar açık kalacak çağrımızla, akıllı üretim sistemleri, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık, finans teknolojileri, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ile akıllı eğitim teknolojileri başlıklarında yapay zeka çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerimizin, ülkemizin araştırma ve inovasyon altyapısı birikiminden etkin şekilde faydalanmasını sağlayacağız. Kurumlarımızın yapay zeka alanındaki somut ihtiyaçlarına yerli ve özgün çözümler geliştirmek üzere attığımız bir diğer adım da Rekabet Öncesi İşbirliği Programımız kapsamında açtığımız Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörel Uyarlama Çağrısı'dır. Çağrıyla Türkçe büyük dil modellerini sektörlerimizin özgün ihtiyaçlarına uyarlayacak 10 stratejik projeyi destekliyoruz."

Yapay Zeka Eylem Planı

Kacır, yapay zekanın sunduğu potansiyeli ekonomik ve toplumsal değere dönüştürmenin, nitelikli veriyi gelişmiş algoritmalarla işleyebilen yüksek başarımlı bir hesaplama altyapısıyla mümkün olduğunu ifade etti.

HIT-30 Programı ile yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarını hızlandırdıklarını, hesaplama kapasitelerini büyüttüklerini ve girişimlerin ihtiyaç duyduğu dijital altyapıyı güçlendirdiklerini belirten Kacır, yapay zekayı gerçek bir kalkınma kaldıracına dönüştürmek için nitelikli insan kaynağının önem taşıdığını bildirdi.

Kacır, TEKNOFEST, Sektör Kampüste Programı, Ekol 42 Yazılım Okulları ile Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi gibi öncü uygulamalarla gençleri yapay zeka çağının gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliklerle donattıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin 2026-2030 dönemindeki yapay zeka yol haritasını ortaya koyan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nı geçen ay kamuoyuyla paylaştığını hatırlatan Kacır, şöyle devam etti:

"Eylem planımız doğrultusunda önümüzdeki dönemde 81 ilimizde hayata geçireceğimiz Yapay Zeka Okuryazarlığı Atölyeleri ile 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz. 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. Sağlıktan tarıma, savunmadan elektronik ticarete kadar stratejik alanlardaki en az 2 bin kamu veri setini Ulusal Veri Kütüphanesi'nde erişime açarak araştırmacılarımızın, girişimcilerimizin ve şirketlerimizin yenilikçi çözümler geliştirmesine imkan sağlayacağız. Yapay zekanın ihtiyaç duyduğu hesaplama kapasitesini büyütecek, enerji verimliliğini ve uluslararası standartları gözeterek veri merkezlerimizin toplam kurulu gücünü 2030'a kadar en az 1 gigavata ulaştıracağız. Kamu yatırım programlarında yapay zeka projelerine en az yüzde 2 pay ayırarak teknolojik dönüşümü kamu politikalarımızın ayrılmaz bir unsuru haline getireceğiz."

"Ülkemizin teknolojik kapasitesini daha ileri taşıyacağız"

Kacır, kamu kurumlarının, yerli ve başarılı yapay zeka çözümlerine ilk kullanım alanını açarak firmaların ürünlerini geliştirmesine, doğrulamasına ve küresel pazarlara taşımasına güçlü bir referans sunacağını aktardı.

Enerji ve dijital altyapısı hazır Yapay Zeka Büyüme Bölgeleri ile KOBİ'lere ve araştırmacılara fikirlerini kısa sürede prototipe dönüştürebilecekleri ortam sağlayacaklarını kaydeden Kacır, "Veri merkezi, bulut bilişim ve yapay zeka altyapılarında özel sektörün öncülüğünde en az 10 milyar dolarlık kaynağı harekete geçirerek, ülkemizin teknolojik kapasitesini daha ileri taşıyacağız. Yenilikçi çözümlerin güvenli biçimde geliştirilip test edilebilmesi için en az 5 öncelikli sektörde düzenleyici deney alanları kuracak, girişimcilerimize öngörülebilir, çevik ve yeniliği destekleyen bir uygulama zemini sunacağız. Yapay zeka modellerinin toplumumuzun hafızasını, değer dünyasını ve dilimizin zenginliğini yansıtması, teknolojik bağımsızlığımız açısından büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda BİLGE dil modelimizi yakın zamanda geliştiricilerin kullanımına açacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, yapay zeka girişimlerinin sermayeye erişimini artırmak için yapay zeka odaklı girişim sermayesi fonlarına 150 milyon dolarlık kamu kaynağını yönlendireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerimize teknolojiye erişimde fırsat eşitliği sağlamak, yüksek maliyetli dijital altyapıların oluşturduğu finansman yükünü hafifletmek ve yapay zeka çözümlerini iş süreçlerine daha hızlı entegre etmelerini desteklemek üzere KOSGEB Yapay Zeka Kredi Programı'nı uygulamaya aldık. Program kapsamında teknogirişim rozeti sahibi girişimlerimize, yüksek başarımlı hesaplama altyapısı, güvenli veri saklama hizmetleri ve yapay zeka araçlarına erişim için 5 milyon liraya kadar faizsiz finansman sağlıyoruz. Bu imkanı, ilk 12 ayı geri ödemesiz olmak üzere 24 ay vadeyle sunuyoruz. Türkiye'den doğan yapay zeka girişimlerini dünya markalarına dönüştürmek için girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."