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Bakan Kacır duyurdu: Türksat 6A ilk test yayınını başarıyla tamamladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat 6A uydusunun ilk test yayınını başarıyla tamamladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Kacır duyurdu: Türksat 6A ilk test yayınını başarıyla tamamladı
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Türksat 6A, ilk test yayını başarılı bir şekilde tamamladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu gelişmeyi duyurdu.

"Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük projelerinden biri"

Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli projelerinden biri olan ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın ilk test yayını başarıyla gerçekleştirildi" dedi.

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