Bakan Kacır duyurdu: Türksat 6A ilk test yayınını başarıyla tamamladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat 6A uydusunun ilk test yayınını başarıyla tamamladığını duyurdu.
Türksat 6A, ilk test yayını başarılı bir şekilde tamamladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu gelişmeyi duyurdu.
"Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük projelerinden biri"
Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli projelerinden biri olan ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın ilk test yayını başarıyla gerçekleştirildi" dedi.
#MilliTeknolojiHamlesi'nin en büyük projelerinden biri, ilk milli haberleşme uydumuz #TÜRKSAT6A'da ilk test yayını başarıyla tamamlandı. 🛰️@Tubitak @aselsan @TUSAS_TR @CTechBilisim pic.twitter.com/2PKsxtdb1O— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 19, 2025