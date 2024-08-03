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Bakan Kacır: Rüzgar enerjisi alanında yeni işbirlikleri gerçekleştireceğiz

Bakan Kacır, enerji şirketi Enercon yöneticileriyle görüşmesine yönelik, "HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın önemli bir parçası olan rüzgar enerjisi alanında yeni işbirlikleri gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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Bakan Kacır: Rüzgar enerjisi alanında yeni işbirlikleri gerçekleştireceğiz
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın önemli bir parçası olan rüzgar enerjisi alanında yeni işbirlikleri gerçekleştireceklerini bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından Enercon şirketi yöneticileriyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Rüzgar enerjisi sektörünün öncü şirketlerinden Enercon'un Global Ticaretten Sorumlu Başkanı Ulrich Schulze Südhoff ile Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika Üst Yöneticisi Arif Günyar ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirten Kacır, "HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın önemli bir parçası olan rüzgar enerjisi alanında yeni işbirlikleri gerçekleştireceğiz. Türkiye bu alanın öncü ülkesi ve yatırımlar için cazibe merkezi olacak" ifadelerini kullandı.

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