Bakan tarih verdi: Uçaklarda internet dönemi başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçaklarda yüksek hızlı internet döneminin başlayacağını açıkladı.

Altyapı kurulum süreçlerinin sürdüğünü belirten Uraloğlu, "Bu yıl AJet uçaklarında başlayacak yüksek hızlı internet hizmetinin, 2027 yılında THY filosuna da sunulması planlanıyor. Bu girişimle Türkiye'nin yerli uydu altyapısının sivil havacılıkta etkin kullanımı mümkün hale getirilirken TÜRKSAT'ın yayıncılık dışındaki mobil ve havacılık tabanlı iletişim hizmetlerindeki rekabetçi konumu da pekiştirildi" dedi.

TÜRKSAT'ın, uçak ile uydu arasındaki bağlantıdan yer istasyonlarına, oradan yolcunun cihazına kadar tüm internet trafiğini kendi bünyesindeki Network Operasyon Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat izleyerek hizmet kalitesini garanti altına alacağını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında geçen yıl analiz, tasarım ve uygulama süreçleri TÜRKSAT tarafından yerli ve milli imkanlarla başarıyla tamamlandı. Kullanıcıların etkileşimde bulunduğu ön yüz uygulamaları Turkish Technology tarafından geliştirilirken uydu ve karasal trafik yönetimi, internet paketi tanımlama, kredi kartıyla ödeme alma, faturalandırma ve kota yönetimi gibi entegrasyon ve veri yönetimi süreçleri TÜRKSAT mühendisleri tarafından yapıldı. Bu hizmetle birlikte yolcular, mesajlaşma, video konferans ve bulut tabanlı iş uygulamalarına uçuş boyunca kesintisiz erişebilecek. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli 'Yolcu Portalı' üzerinden internet paketi satın alma, kota takibi ve çok dilli destek hizmetleri sunulacak."