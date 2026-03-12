Bakan Uraloğlu 5G başlangıç tarihini duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Nisan’da başlayacak 5G hizmetlerinin iki yıl içinde Türkiye genelinde erişilebilir olmasını hedeflediklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin 5G’ye geçiş süreci hakkında yazılı bir bilgilendirme yaptı.

Uraloğlu, "1 Nisan'da ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini iki yıl içerisinde ülkemizin her noktasında hizmete sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu;

"5G'ye geçişle birlikte vatandaşımız daha hızlı, daha güvenilir ve daha kesintisiz haberleşme imkanına kavuşacak. 5G teknolojisi, endüstriyel robotlardan otonom sürüş teknolojilerine, kritik altyapı yönetiminden akıllı şehir uygulamalarına kadar birçok alanda dönüşümü hızlandıracak. Sanayide akıllı fabrikalar, üretim süreçlerini optimize ederek verimliliği zirveye taşıyacak. Tarımda akıllı tarım uygulamalarıyla daha sürdürülebilir ve yüksek verimli üretim sağlanacak. Medya sektöründe ise gazeteciler, 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabilecek, muhabirlerimiz olay yerinden saniyeler içinde yüksek kaliteli görüntü ve veri aktarabilecek."