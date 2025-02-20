Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye 5G teknolojisine geçiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Civil Ankara 2025 Etkinliği kapsamında gençlerle buluşarak Türkiye’nin ulaştırma, haberleşme ve dijitalleşme yatırımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 5G altyapısından haberleşme uydularına, demiryolu projelerinden dev ulaşım yatırımlarına kadar birçok konuda bilgi veren Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin ulaştırma ve dijital dönüşüm vizyonunu vurguladı.

Türkiye, 2026’da 5G’ye geçiyor

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin getireceği avantajları anlatarak, Türkiye’nin 2026 itibarıyla ülke genelinde 5G’ye geçeceğini açıkladı. Deneme çalışmalarının sürdüğünü belirten Uraloğlu, İstanbul Havalimanı gibi 34 merkezde pilot uygulamalar başlatıldığını söyledi.

Ayrıca, Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında 5G’nin statta ilk kez test edileceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, 5G ile internet hızının 10 kat artacağını ve veri aktarımının daha hızlı ve kesintisiz hale geleceğini vurguladı.

Sosyal medya düzenlemesi

Uraloğlu, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu belirtti. Amacın yasak getirmek olmadığını vurgulayan Uraloğlu, ergenlik dönemindeki gençlerin muhakeme yeteneklerinin gelişmesi için sosyal medya kullanımının daha kontrollü hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Haberleşme alanındaki yatırımlar

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin haberleşme altyapısına yaptığı yatırımlara da değindi:

Geniş bant internet abone sayısının 2002’de hiç yokken, bugün 96 milyona ulaştığını, mobil abone sayısının ise 23 milyondan 94,5 milyona yükseldiğini belirtti. Özellikle Çamlıca Kulesi projesinin İstanbul’un siluetine katkı sağladığını belirten Uraloğlu, bu kule sayesinde 100 radyonun tek merkezden yayın yapabildiğini ve elektromanyetik dalga yayılımının Avrupa standartlarının çok altında tutulduğunu vurguladı.

Bunun yanı sıra, Türksat 6A haberleşme uydusunun yüzde 81 yerlilik oranına sahip olduğunu ve Türkiye’yi dünyada kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri haline getirdiğini açıkladı. Türksat 6A’nın ilk test yayınının TRT World ile başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.