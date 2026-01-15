Bakan Uraloğlu: Türkiye’nin fiber optik ağı dünyayı 16 kez dolaşacak uzunlukta

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vodafone Business Tech Connect Ankara Etkinliği’ne katıldı. Vodafone Business tarafından Ankara’da özel bir otelde düzenlenen etkinlikte, Türkiye’de 1 Nisan 2026 itibarıyla Vodafoneluların 5G teknolojisine geçeceği açıklanırken, sürecin hızlı bir şekilde tamamlandığı belirtildi. Etkinlikte, 5G altyapısına ilişkin kamu ve özel sektör ihalelerinin geride kaldığı, artık uygulama ve devreye alma sürecine geçildiği ifade edildi. Burada açıklamalarda bulunan Uraloğlu; dünyanın, endüstriyel robotlardan özelleştirilmiş mobil şebekelere, kritik altyapı yönetiminden otonom sürüş teknolojilerine kadar uzanan bir dönüşümün eşiğinde olduğunu belirtti. Ayrıca Uraloğlu, bu yeniliklerin yalnızca teknolojik bir sıçrama değil, insanlığın geleceğini şekillendiren yepyeni bir eşik olduğunu ifade etti.

"Bu yenilikler sürdürülebilir kalkınmanın da anahtarıdır"

5G ağlarının işletmelerin kendi ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bağlantı çözümleri sunarak operasyonel mükemmelliği de mümkün kıldığını aktaran Uraloğlu, "Bu teknolojiler, birbirine bağlı bir ekosistem oluşturarak, günlük hayatımızı, ekonomileri ve toplumları kökten değiştiriyor. Bu yeniliklerin önemi, yalnızca verimlilik artışı ile sınırlı değil; aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın da anahtarıdır" ifadelerini kullandı.

"2030 sonunda 6,3 milyar 5G abonesine ulaşılması bekleniyor"

Küresel 5G bağlantı sayısının 2029 yılına kadar 8,3 milyara ulaşacağını ve bu rakamın tüm kablosuz teknolojilerin yaklaşık yüzde 59’unu temsil edeceğini öngördüklerini belirten Uraloğlu, "Abonelik bazında ise 2030 sonunda 6,3 milyar 5G abonesine ulaşılması, bu sayının toplam mobil aboneliklerin yüzde 67’sini oluşturması bekleniyor. Küresel 5G altyapı pazarının değeri de 2025 yılında yaklaşık 47 milyar ABD doları olarak tahmin ediliyor. Bu rakam, bu teknolojilerin yalnızca bir araç değil, ekonomik büyümenin motoru olduğunu da özellikle hepimize göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"Fiber optik ağ altyapımız, 657 bin kilometre"

Küresel dönüşümde seyirci kalmak yerine aktif bir oyuncu olmak istediklerini dile getiren Uraloğlu, "Eşsiz altyapı hamleleriyle Türkiye’yi dijital dönüşümün küresel öncüsü yapacak büyük yürüyüşü başlattık ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün fiber optik ağ altyapımız, 657 bin kilometreye yani dünyanın çevresinin yaklaşık 16 kez dolaşacak uzunluğa ulaşmış durumda. Geniş bant internet abone sayımız 98,2 milyona, mobil abone sayımız ise 99,1 milyona yükseldi. Mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 82 milyar dakika konuşma trafiği gerçekleştiriyoruz. Bu rakamlarla, Avrupa’da ortalama aylık 494 dakika mobil kullanım süresiyle durumdayız. Yıl sonuna kadar fiber uzunluğumuzu yaklaşık 100 bin kilometre arttırarak 750 bin kilometreye, geniş bant abone sayımız 106 milyonun üstüne, mobil abone sayımızı ise yaklaşık 102 milyona yaklaşık olarak çıkacaktır bunları hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

"5G hizmetlerini 2 yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında hizmete sunmayı hedefliyoruz"

5G teknolojisinin devreye alınarak mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesini çağın gerekleriyle buluşturduklarını söyleyen Uraloğlu, "Bu geçişle birlikte iletişim hızımız yaklaşık 10 kat artacak; vatandaşımız daha hızlı, daha güvenilir ve daha kesintisiz bir haberleşme imkanına da kavuşmuş olacaktır. Bu stratejik dönüşümün mali ve kurumsal zeminini de sağlam biçimde oluşturmuş durumdayız. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un rekabetiyle 16 Ekim’de gerçekleştirdiğimiz 5G yetkilendirme ihalesi neticesinde 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik. 1 Nisan 2026 tarihinde ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini de 2 yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında hizmete sunar hale getirmeyi hedefliyoruz. Yoğun cihaz bağlantısı kapasitesiyle 5G, Türkiye’yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacaktır" diye konuştu.

"5G, ülkemizin üretim gücünü yükselten bir kalkınma altyapısı olmuş olacak"

Uraloğlu, bu teknolojinin pek çok alanda fayda sağlayacağını aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu teknolojiyle tam otonom sürüş ve akıllı yol uygulamaları, uzaktan ameliyatlar gibi hayati uygulamalar, gerçek zamanlı veri aktarımıyla mümkün hale gelecektir. Sanayide akıllı fabrikalar, üretim süreçlerini optimize ederek verimliliği zirveye taşıyacak. Tarımda akıllı tarım uygulamalarıyla daha sürdürülebilir ve yüksek verimli bir üretimi bu vesileyle sağlamış olacağız. Bizim sesimizi herkese duyuran medya sektöründe ise gazeteciler 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabilecek, muhabirlerimiz olay yerinden saniyeler içinde yüksek kaliteli görüntü ve veri aktarma imkanına sahip olacaklar. Başka bir ifadeyle 5G, ülkemizin üretim gücünü, hizmet kalitesini ve teknolojik rekabetçiliğini aynı anda yükselten bir kalkınma altyapısı olmuş olacak."

"5G çekirdek şebeke, servis ve operasyonel yazılım ürünlerini geliştirdik"

Önceliklerinin yerli ve milli imkanlarla ürün üreten bir Türkiye olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"5G teknolojisine geçiş sürecinde, hem kamu hem de özel sektör olarak yerli üreticilerimizi en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Şebeke altyapılarımızda mümkün olan en yüksek oranda yerli ve milli ürünlerin kullanılmasını stratejik bir hedef haline getiriyoruz. Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın ortak bir platformda buluşturan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinde (HTK) 60’tan fazla firma ve 8 binden fazla çalışanıyla sektörümüzün rekabet gücünü arttırmayı, ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamayı, küresel yerli markalar çıkarmayı ve yerli milli kalkınmayı desteklemeyi amaçlamaktadır. 2023 yılında Bakanlığımız tarafından yapılan 5G proje çağrısı kapsamında, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı’nın Ar-Ge fonundan yerli firmalarımıza destek sağlıyoruz. HTK ve TÜBİTAK iş birliğiyle 2018 yılında başlatılan ‘Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’ kapsamında, 5G altyapıları için kritik öneme sahip 5G çekirdek şebeke, baz istasyonu, özel yönetim, servis ve operasyonel yazılım ürünlerini geliştirdik. Bunlarla birlikte, UDHAM tarafından desteklenen karayolları akıllı ulaşım sistemleri HASDAL projesinde TÜRKSAT tarafından projelendiren çalışmalarda; görüldüğü üzere, 5G teknolojisini destekleyen yerli malı belgesine sahip ve milli haberleşme ürünü tanımına uygun ürünler geliştirerek ya da geliştirmekte olan çok sayıda yerli üretici firmamız var biz de bunları desteklemeye devam edeceğiz."

Düzenlenen etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanı sıra, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ve Vodafone yetkilileri de katılım sağladı.