Bakanlık açıkladı: Türkiye, Antarktika'da 'Kutup Araştırmaları Üssü' kuracak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 2030 strateji belgesinde, Antarktika'da kurulması planlanan araştırma üssünün detayları paylaşıldı. Üssün tasarımı ve çevresel etki değerlendirme raporu, uluslararası platformlarda onay aldı.

50 kişilik kapasiteye sahip olacak

Planlanan Kutup Araştırmaları Üssü, yenilenebilir enerji sistemleriyle donatılacak. Modüler yapı sayesinde hızlı şekilde inşa edilmesi hedeflenen tesis, 50 kişilik kapasiteye sahip olacak. Üç ana bölümden oluşacak yapı, bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2017 yılında başlayan kutup çalışmaları kapsamında, 2025-2026 döneminde 10. ulusal seferin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu seferler, Türkiye'nin uluslararası bilim camiasındaki etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

Stratejilerin belirlenmesi görevini üstlenecek

Bakanlık, kutup araştırmalarını sistemli şekilde yürütmek için yeni bir yapılanmaya gidiyor. Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu, araştırma faaliyetlerinin izlenmesi ve stratejilerin belirlenmesi görevini üstlenecek.

Antarktika Antlaşması Danışma Toplantısı'na sunulan üs projesi, çevre koruma standartlarına uygun şekilde tasarlandı. Türk bilim insanları, beyaz kıtada yürütülecek çalışmalarla iklim değişikliği ve kutup ekosistemleri hakkında veri toplayacak.