Bankalara güvenlik uyarısı: Anthropic’in riski

New York Times’ın haberine göre, ABD’de büyük bankaların yöneticileri, Anthropic tarafından geliştirilen yeni yapay zekâ modelinin doğurabileceği siber saldırı riskleri konusunda bilgilendirildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, bankacılarla bu konuda acil bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Toplantıda, söz konusu modelin bankaların iç sistemlerinde kullanılması durumunda müşteri verileri açısından risk oluşturabileceği ifade edildi.

Kamuya açık değil

Haberde, “Claude Mythos Preview” adlı modelin yazılımlardaki güvenlik açıklarını tespit etme konusunda yüksek kapasiteye sahip olduğu, bunun da kötü niyetli aktörlerin sistem açıklarını kullanabilme ihtimalini artırdığı kaydedildi. Modelin bu özellikleri nedeniyle kamuya açık şekilde yayımlanmadığı belirtildi.

Modelin kullanımının “Project Glasswing” kapsamında yaklaşık 40 şirketle sınırlandırıldığı, bu şirketler arasında büyük bankaların da bulunduğu ifade edildi. Bu sürecin, kritik altyapılarda siber güvenlik testlerinin yapılmasını amaçladığı aktarıldı.

Yetkililerin, modelin finansal sistem için sistemik risk oluşturabileceğini değerlendirdiği ve siber saldırıların finansal istikrarı tehdit edebileceği yönünde uyarılarda bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda yapay zekadaki hızlı gelişmelere karşı kurumlar arası koordinasyon sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

Hukuki anlaşmazlık bulunuyor

Öte yandan, Anthropic ile ABD yönetimi arasında yapay zekâ teknolojisinin kullanımına ilişkin hukuki anlaşmazlık bulunduğu ve şirketin bazı kullanım alanlarına sınırlamalar getirdiği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililerin, yapay zekâ kaynaklı risklere karşı acil önlem alınması gerektiğine dikkat çektiği ve modelin kamuya açılmasının ertelendiği kaydedildi. Sürecin yakından izleneceği belirtildi.