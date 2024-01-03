Barclays not düşürdü, Apple 90 milyar dolar kaybetti

Reuters'ın haberine göre Apple geçen yılın başından beri talepteki yavaşlama sorunuyla boğuşuyor ve tatil dönemi satışlarının Wall Street tahminlerinin altında kalacağını tahmin ediyor. Çin'deki performansı da yerel rakibi Huawei'nin canlanmasının ardından endişe kaynağı oldu.

Barclays analisti Tim Long bir müşteri notunda, "iPhone 15 cansızdı ve iPhone 16'nın da aynı şekilde olacağına inanıyoruz" dedi ve Çin'deki zayıflığın yanı sıra gelişmiş pazarlardaki durgun talebe işaret etti.

Apple için riskler artıyor

Aracı kurum ayrıca, uygulama mağazası uygulamaları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere ülkelerde inceleme altına alınan Apple'ın hizmetler işi için risklerin arttığı uyarısında bulundu.

LSEG verilerine göre Long, Apple hakkındaki tavsiye doğruluğu için beş yıldız üzerinden dört puan aldı. Bu iş kolu son yıllarda Apple'ın donanım segmentindeki büyümeyi sık sık geride bıraktı ve şu anda şirketin toplam gelirinin neredeyse dörtte birini oluşturuyor.

Apple'ın 90 milyar doları buhar oldu

Salı günü yaşanan hisse düşüşü, Apple'ın piyasa değerinden yaklaşık 90 milyar doları silecek. Barclays hisseyi "nötr "den "zayıf"a düşürdü ve 12 aylık fiyat hedefini 1 dolar azaltarak 160 dolara indirdi. Salı gününden önce, Itau BBA'nın "sat" notu, Temmuz 2022'den bu yana Apple için verilen tek düşüş notuydu.

Analistler, iPhone üreticisini ortalama 200 dolar fiyat hedefiyle "satın al" olarak değerlendiriyor. Şirket, 12 aylık ileriye dönük kazanç tahminlerinin yaklaşık 28,7 katından işlem görüyor ve S&P 500'ün 19,8'inden çok daha yüksek.