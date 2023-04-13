Bazı Vivo cihazları Almanya’da yasaklandı

Çin merkezli elektronik şirketi Vivo ile Nokia arasında bir süredir devam eden patent anlaşmazlığı sonuçlandı.

Söz konusu davada Mannheim Bölge Mahkemesi, Nokia'nın lehine karar verildi.

Yapılan açıklamada Vivo, ''Nokia ile karşılıklı lisansların yenilenmesi konusunda görüştük ancak şu ana kadar bir anlaşmaya varamadık. Nokia'nın "FRAND" (adil, makul ve ayrımcı olmayan) koşullarla lisans verme yükümlülüğünü henüz yerine getirmediğine inanıyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

Açıklamaya ek olarak, etkilenen cihazların satışını ve pazarlamasını durduracağını doğrulayan Vivo, mahkeme kararına itiraz etmeye hazırlandığını bildirdi.

Aktarılana göre kullanıcılar, Almanya'daki resmi kanallar ve üçüncü taraf satıcılar aracılığıyla vivo ürünlerini satın almaya devam edebilecek.