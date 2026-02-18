Bellek çipi krizi derinleşirken Micron’dan dev yatırım geldi

Deniz Güldağ

ABD’nin en büyük bellek çipi* üreticisi Micron Technology dev bir yatırım hamlesi başlattı. Şirket, bellek çipi üretim kapasitesini artırmak amacıyla toplam 200 milyar dolarlık yatırım planını devreye aldı.

Yıllar boyu, düşük kâr marjlı ve sıradan bir ürün olarak görülen bellek çipi, yapay zeka çağında stratejik öneme sahip kritik bir bileşene dönüştü. Veri merkezlerinden gelen yoğun talep karşısında sektör, üretim kapasitesini artırmakta zorlanıyor.

Micron da son 40 yılın en büyük tedarik krizlerinden birinin önüne geçmek adına üretim altyapısını hızla büyütmeye çalışıyor.

Şirket, 450 dönümlük mevcut yerleşkesinin büyüklüğünü iki katından fazla artırmak için 50 milyar dolar harcıyacak. Bu yatırım, iki yeni çip fabrikasının inşasını da kapsıyor. ABD genelindeki genişleme planının toplam büyüklüğü ise 200 milyar dolara ulaşıcak.

OpenAI, Oracle, xAI ve Anthropic gibi şirketlerin trilyonlarca dolarlık veri merkezi yatırımı planları, bellek çiplerine olan talebi rekor seviyelere taşıdı. Son çeyrek raporuna göre, yapay zeka kaynaklı bu talep artışı nedeniyle bellek çiplerinde arzın yetersiz kalması, Micron’un brüt kar marjını yüzde 56’ya kadar yükseltti.

Yapay zeka yarışı hızlandıkça, bellek çipleri artık yalnızca basit bir donanım bileşeni değil; küresel teknoloji rekabetinin en kritik unsurlarından biri haline geliyor.

*Bellek çipi (yongası), verileri dijital olarak saklamak ve işlemek için kullanılan, genellikle silikon üzerine inşa edilmiş minik bir elektronik devredir. Bilgisayarlardan akıllı telefonlara kadar her türlü dijital cihazın "hafızası" olarak görev yapar; elektrik sinyallerini işleyerek veri akışını kontrol eder.