BES'te robot dönemi! 300 milyon liralık BES fonunu robotlar yönetiyor

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), katılımcılarına sunduğu esneklik ve alternatif yatırım seçenekleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Son yıllarda özellikle yapay zekâ destekli fon yönetimi, yatırımcıların ilgisini çeken önemli bir alan haline geldi.

Robotların yönettiği toplam varlık 300 milyon lira

Katılımcılar, fon değişim haklarını kullanarak yatırımlarını yapay zekâya veya uzman fon yöneticilerine emanet ederek kayda değer kazançlar elde ediyor. Yapılan analizlere göre, BES fonları kapsamında yapay zekâ destekli robot fonların yönetimindeki toplam varlık 300 milyon lirayı bulmuş durumda.

Genel olarak bakıldığında BES yatırımcılarının yüzde 15’inin fon yönetimini robotlara bıraktığını görülüyor. BES fonları son yıllarda enflasyonun üzerinde getiri sağlıyor. Geçen yıl BES fonları yüzde 47 ortalama getiri sağlarken faizsiz fonlar tek başına yüzde 49 getiri ile öne çıktı. Faizsiz tarafta katılımcılar, ağırlıklı olarak altın fonlarını tercih etti.

Katılım esaslı fonlar pazar payı ile öne çıkıyor

Katılım esaslı fonların son yıllarda yüksek getirileri ve büyüyen pazar payı ile dikkat çektiğini belirten uzmanlar, “BES, son yıllardaki güçlü fon performanslarıyla katılımcılar tarafından en çok tercih edilen yatırım enstrümanı haline geldi. 2025 itibarıyla faizsiz fon büyüklüğü pazar payının yüzde 32’nin üzerine çıktığını gözlemledik.” dedi.