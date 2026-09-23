Bilim insanlarını şaşırtan gezegen: Oluşması mümkün görünmüyordu

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Gezegenin oluşumu için süre yetmiyor

Mevcut tahminlere göre Güneş'e Jüpiter'in bulunduğu mesafede, Jüpiter büyüklüğünde bir gezegenin oluşması yaklaşık 5 milyon yıl sürüyor. Gezegenin yıldızından daha uzakta oluşması halinde ise bu sürenin daha da uzaması bekleniyor.

Ancak araştırmacıların tespit ettiği gizemli ışık noktası, yıldızından Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının yaklaşık 55 katı mesafede bulunuyor. Üstelik gözlemler, nesnenin halihazırda oluşmuş bir gezegen gibi davrandığına işaret ediyor.

Arşiv verileri gizemi çözdü

Araştırmacılar, nesnenin daha önce gözlemlenip gözlemlenmediğini belirlemek amacıyla Keck Gözlemevi'nin arşiv verilerini inceledi.

Ekip, 2018 ve 2020 yıllarında toplanan Keck verilerinde aynı sönük kaynağı tespit etti. Farklı gözlemleri bir araya getirerek nesnenin zaman içerisindeki hareketini takip eden araştırmacılar, bunun bir arka plan yıldızı ya da görüntüleme hatasından kaynaklanmadığını belirledi.

Hareketinin yörüngedeki bir gezegenle uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmasıyla nesne, Elias 2-24 b olarak doğrulandı.

Birden fazla teleskobun verisi birleştirildi

Araştırma ekibinden Bernardi, söz konusu keşfin farklı teleskoplardan elde edilen verilerin birlikte değerlendirilmesi sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

Bernardi, Elias 2-24 b'nin mevcut teleskopların tespit kapasitesinin sınırında bulunduğunu ifade ederken, yeni nesil gözlemevlerinin bu tür uzak ve genç gezegenlerin keşfini kolaylaştırabileceğine dikkat çekti.

Roman Uzay Teleskobu devreye giriyor

NASA'nın Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nun bu alandaki gözlemleri önemli ölçüde genişletmesi bekleniyor.

Otuz Ağustos'ta fırlatılan Roman, yıldızların yoğun ışığından ayrıştırılması zor olan gezegenleri tespit etmek amacıyla gelişmiş bir koronagraf taşıyor.

Teleskobun doğrudan görüntüleme yöntemiyle, mevcut araçların tespit etmekte zorlandığı daha dar yörüngelerdeki gezegenleri, Jüpiter benzerleri de dahil olmak üzere gözlemleyebilmesi hedefleniyor.

Elias 2-24 b ise yıldızından yaklaşık 10 kat daha uzak bir yörüngede bulunuyor.

Genç gezegenlerin gizli dünyası araştırılacak

Yeni gözlem kapasitesinin, bugüne kadar büyük ölçüde gizli kalan genç gezegen popülasyonunun incelenmesine imkan sağlaması bekleniyor.

Araştırmacılara göre bu tür keşifler, gezegenlerin nasıl oluştuğuna ilişkin mevcut modellerdeki önemli gözlemsel boşlukların doldurulmasına katkı sağlayabilir.

Araştırmacı Cieza, modern teknolojiyle gezegen oluşumunun doğrudan gözlemlenebilmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirterek, Roman Uzay Teleskobu'nun gezegen keşiflerini yeni bir aşamaya taşıyacağını ifade etti.