Bilişim devlerinin yapay zeka yarışı bilimsel keşiflerin yönünü değiştirebilir mi?

Yapay zeka laboratuvarları, sistemlerin mantıksal derinliğini artırmak için yanıtların kesin ve nesnel biçimde doğrulanabildiği matematik gibi alanları temel eğitim sahası olarak kullanıyor. 'Doğrulanabilir ödüllerle pekiştirmeli öğrenme' yöntemi sayesinde modeller, lisansüstü düzeydeki karmaşık problemleri çözebilir hale geliyor ve disiplinler arası zorlu bilgi testlerinde %50'nin üzerinde başarı sergiliyor.

Süreç sadece yazılım performansını artırmakla kalmıyor, doğrudan temel bilimlerde somut kırılmalara yol açıyor. Milenyum Ödülü problemlerinden birinin çözülmesi, yüzlerce açık soruya yanıt bulunması ve protein katlanması araştırmalarının Nobel Ödülü ile taçlandırılması bu dönüşümün en belirgin sonuçları arasında yer alıyor. Hatta yapılan son araştırmalar, protein katlanması eğitiminin sistemlerdeki mekansal, grafik ve genel akıl yürütme yeteneklerini doğrudan geliştirdiğini gösteriyor.

Yapay zekanın biyoteknolojideki sınırları ve çelişkileri

Gen düzenleme ve ilaç geliştirme süreçlerinde yapay zeka desteği, biyoloji alanında üstel bir ivme yaratıyor. Kanser, kalp-damar ve bağışıklık sistemi hastalıklarına yönelik tedavilerde geliştirme aşamasındaki 17 aday molekül ile süreç yürütülürken; hipotez üreten, değerlendiren ve geliştiren çoklu sistemler devreye giriyor.

Öte yandan, bilimsel makale yazımındaki tüm süreçleri bağımsız tamamlayabilen sistemler şimdiden üst düzey akademik konferansların hakem değerlendirme aşamalarını geçmeye başladı. Ancak matematikte veya belirli biyoloji alanlarında insanüstü performans gösteren modellerin bu yetkinliği, diğer tüm görevlerde kusursuzlaşacakları anlamına gelmiyor. Sistemler bazı alanlarda çığır açarken, kimi temel konularda hala basit hatalar yapabiliyor.

Tek model vizyonu ile uzmanlaşmış sistemler karşı karşıya

Sektörün öncü aktörleri arasında yapay zekanın mimari geleceğine dair belirgin bir yol ayrımı da yaşanıyor. Kimi teknoloji devleri tüm görevleri tek başına üstlenebilecek evrensel ve devasa tek bir model geliştirmeyi savunurken; diğer kanat belirli alanlara odaklanmış uzmanlaşmış modeller üzerinden ilerlemeyi tercih ediyor.

Öncü büyük dil modelleri terabaytlarca veri ile devasa sunucu altyapılarına ihtiyaç duyarken, küçük ve odaklanmış sistemler bağımsız araştırmacılar için çok daha erişilebilir bir alternatif sunuyor. Temel bilimlere yapılan bu yatırımlar sadece daha zeki yazılımlar üretme gayesinden ibaret kalmayıp doğrudan bilimsel metodolojinin kendisini dönüştürüyor. Ancak veri güvenilirliği, modellerin gösterdiği basit mantık hataları ve yüksek enerji gereksinimleri gibi kritik engeller aşılmadıkça, yapay zekanın bilim insanının yerini almaktan ziyade araştırmacıların en güçlü katma değerli yardımcısı olma rolünü sürdüreceği öngörülüyor.