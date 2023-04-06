Bilişimcilerden sosyal medya uyarısı

Rahmi Aktepe, "Kişisel Verileri Koruma Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, kişisel verilerin korunmasına yönelik toplumsal farkındalık yaratılması gerektiğini söyledi.

Kişisel verilerin korunmasına paralel olarak veriye erişimi, bilgilendirilme, düzeltme, itiraz ve unutulma hakkı gibi gerçek ve dijital dünyada bireyleri koruyan yasal düzenlemeler hakkında bilinç oluşturulması gerektiğini vurgulayan Aktepe, bu alanda bilinç seviyesinin de artırılması gerektiğini ifade etti. Aktepe, şunları kaydetti:

"Günümüzdeki teknolojik gelişmeler ve sosyal medya kullanımı kişisel verileri ticari olarak çok değerli hale getirmiştir. Sağlığınızla ya da finans durumunuzla ilgili bilgilerin başkaları tarafından bilinmesi güvenliğiniz için de tehdit oluşturabilir. Kişisel verilerimizi korumak amacıyla sosyal medyadan gereksiz paylaşımlarda bulunmaktan kaçınmalıyız. Tanımadığımız kişilerden gelen mesajları, mailleri açmamalı ve mail içinde yer alan linklere tıklamamalıyız. Ayrıca kendimiz ve ailemizle ilgili özel ve kişisel bilgileri (adres, telefon numarası, kredi kartı numarası vb.), fotoğrafları paylaşırken çok dikkatli olmalıyız. Çünkü dijital dünyadan dijital izleri silmenin mümkün olmadığını ve paylaşılan her şey sonsuza kadar orada kalmakta olduğunu düşünerek bu paylaşımları yapmalıyız. Sosyal medya hesaplarımızın gizlilik ayarlarını düzenli kontrol etmeli ve giriş yaptığımız her bir sosyal medya platformunda farklı ve güvenli şifreler kullanmalıyız. Akıllı telefonlarımıza bir uygulama yüklerken istediği izinleri teker teker değerlendirmeli ve uygulamanın amacıyla uyuşmayan izin taleplerini kabul etmemeliyiz."

Türkiye kişisel verilerin korunması alanında GDPR'ye uyumlu

2010'da yapılan Anayasa değişikliği ile 20. maddesine fıkra eklenerek kişisel verilerin, "özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı" kapsamında anayasal güvence altına alındığını anımsatan Aktepe, kişisel verilerin korunması alanında ülkenin yasal düzenlemeler açısından Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) uyumluluğu konusunda birkaç eksiklik dışında yeterli olduğunu belirtti.

Aktepe, bu alanda toplumsal dönüşümün gerçekleştirilmesine ihtiyaç olduğuna işaret ederek, "Kişisel Verilerin Korunması Kanununun GDPR uyumluluğu konusunda ceza üst sınırının ciro ile ilişkilendirilmemesi ve şikayet olmadan denetleme yapılamaması gibi bazı eksiklikleri dışında yeterli olduğunu düşünüyoruz. Ancak ülkemizdeki sayısal okuryazarlığın düşük olması ve dijital becerilerin eksikliği noktasında söz konusu dezavantajlı bireylere yönelen ve her gün artmakta olan siber saldırılar sonucunda kişisel verilerin ifşa edilmesine neden olduğunu biliyoruz. TBD olarak bu kapsamda kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalık faaliyetlerinin yürütülmesine toplumun dijital beceri ve yetkinliklerinin arttırılması çalışmalarının eklenmesinin önemli kazanımlar sağlayacağını değerlendiriyoruz." diye konuştu.